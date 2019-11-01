Маленьких петербуржцев научат танцевать

Каждую субботу команда хореографов будет преподавать основы танцевальных стилей – это позволит детям попробовать различные направления и при желании выбрать одно, чтобы продолжить развитие в танцах.

В рамках занятий закладывается хореографическая база, происходит знакомство с основами танца, формируется привычка тренироваться в коллективе. Танцы помогают ребенку в развитии как физической составляющей: координации, силы, выносливости, гибкости, так и психологической: концентрации, внимательности, творческого мышления, уверенности в себе.

Открытые танцевальные мастер-классы будут проходить в детском клубе МЕГА Парнас при поддержке танцевального центра «PROТАНЦЫ Питер». Опытная команда хореографов детского направления будет работать по самым востребованным на сегодняшний день направлениям: breaking, popping, dancehall, house,contemporary, jazz-funk.

В списках преподавателей есть звездные хореографы - участница 5 сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Айна Пилипчук.

Вход свободный.

Регистрация на открытые танцевальные мастер-классы на сайте