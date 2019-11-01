Этнический фестиваль в день народного единства в Петербурге «Стереотипы будущего»

- Для нас запуск фестиваля – это признание экспериментальной этнической культуры как неотъемлемой части искусства в России. Таким способом мы поддерживаем и продвигаем самобытных артистов и демонстрируем, что «традиционное» – это не обязательно клише «хоровод-медведь-кокошник», а «народное» не означает «скучное», - признается автор и продюсер проекта «Стереотипы будущего» Алёна Халепо.

- Паблик-ток «Традиции в современном художественном контексте». Участники: автор и продюсер проекта «Стереотипы будущего» Алёна Халепо, автор и продюсер фестиваля-кочевника «Русская сказка» Ксения Орлова, режиссёр «Кибер-Пушкин, digital-оперы о царе Салтане» Виталий Лабутин и другие создатели фестиваля.

- Театральные выступления: «Вайт Вайт Стори» от независимой театральной компании «Брабан» и созданный в рамках фестиваля-кочевника «Русская сказка» перформанс «Два весёлых гуся».

- Выступления музыкальных и танцевальных коллективов из разных точек страны от Коми до Северного Кавказа. Каждый из них по-своему экспериментирует с этникой и выстраивает диалог между традиционным пластом культуры и современностью.

- Завершение фестиваля – «Кибер-Пушкин, digital-опера о царе Салтане» - работа выпускников Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова. Здесь мистический вокал от славянского фолка до госпела сопровождается минималистичным визуальным рядом. А звук управляет изображением, которое рождается в реальном времени.

Весь день будет работать художественная выставка «Стереотипы будущего», которая в октябре была представлена в Москве. В экспозиции – работы Ярослава Пикулева, Константина Золотарёва, Михаила Бронского, Марины Галкиной. В их творчестве вы встретите эклектичность, стилистическую игру, этническую орнаментальность, иконографичное изложение современных тем.

Гости фестиваля также смогут посетить маркет этнической одежды и украшений.

Вход на фестиваль свободный, по предварительной регистрации.

Программа:

12.30 Сбор гостей.

13.00 Открытие выставки.

13.30 Паблик-ток «Актуализация традиций в современном художественном контексте».

Участники: автор и продюсер проекта «Стереотипы будущего» Алёна Халепо, куратор

художественной выставки «Стереотипы будущего» Александра Ильина,

автор и продюсер фестиваля-кочевника «Русская сказка» Ксения Орлова,

режиссёр «Кибер-Пушкин, digital-оперы о царе Салтане» Виталий Лабутин

и другие создатели фестиваля.

14.30 Театральный блок.

Перформансы «Вайт Вайт Стори» и «Два весёлых гуся».

15. 45 Музыкально-танцевальный блок.

Oyme. Naigda. Где-то там. Hagauj. Ingervala. Body Music River. Shagan.

19.00 Закрытие фестиваля. «Кибер-Пушкин, digital-опера о царе Салтане».

12.30–21.00 Художественная выставка «Стереотипы будущего»

В экспозиции – художественные работы Ярослава Пикулева, Константина Золотарёва,

Михаила Бронского, Ивана Беляева и Марины Галкиной.