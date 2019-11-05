2019-11-05T14:37:26+03:00
Досуг

Shortparis даст осенние концерты в двух столицах

16 и 21 ноября экспериментальная санкт-петербургская группа Shortparis выступит в спортивном комплексе «Юбилейный» и московском клубе Adrenaline Stadium
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Живые выступления Shortparis выходят за рамки простого концерта и тяготеют к перформативным практикам современного искусства.Живые выступления Shortparis выходят за рамки простого концерта и тяготеют к перформативным практикам современного искусства.
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В новом осеннем шоу, которое пройдет 16 и 21 ноября в Санкт-Петербурге и Москве соответственно, неоднозначный питерский коллектив обещает вновь удивить гостей.

«Первое отличие Shortparis от всех остальных - протест против повторяемости сценического действия, отношение к концерту как к независимой от сочинения музыки сфере деятельности. В эпоху, когда сущность альбома сужается до списка треков на стриминг-сервисе, именно такая невиртуальность пробуждает дополнительный интерес», – The Village.

Основанный в 2012 году avant-pop/experimental коллектив из Санкт-Петербурга ощущает себя в оппозиции к современной музыкальной сцене и нацелен на поиск самобытных музыкальных и художественных решений.

Живые выступления Shortparis выходят за рамки простого концерта и тяготеют к перформативным практикам современного искусства. Ставя под сомнение систему клубных концертов, группа активно выступает на неподготовленных площадках.

16 ноября, Санкт-Петербург. Спортивный комплекс «Юбилейный», пр. Добролюбова, 18.

21 ноября, Москва. Клуб Adrenaline Stadium, Ленинградский пр-т., 80, к. 17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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