Почти 60 человек отравились в офисной столовой торговой сети «Лента» в Петербурге

Почти 60 человек из числа офисных сотрудников крупной торговой сети «Лента» слегли с кишечными расстройствами в прошедшие выходные. Причиной масштабного отравления стал обед, который подавали в столовой в минувшую пятницу. В субботу люди почувствовали себя плохо и обратились к врачам. По состоянию на 5 ноября в больнице находятся 26 человек. Роспотребнадзор тут же начал проверку ситуации.

- Да, люди действительно отравились. Наши сотрудники выезжали на место. Сейчас расследование инцидента продолжается, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в городском управлении Роспотребнадзора.

Всего с 3 по 5 ноября кишечная инфекция зарегистрирована в 55 случаях (53 – сотрудники центрального офиса ООО «Лента» на улице Савушкина, 112, 1 – работник пищеблока, 1 – родственник заболевшего сотрудника).

Подавляющее большинство из них питались в общей столовой офиса, где сотрудников обслуживают по принципу шведского стола. Как заявляют представители торговой сети, в продажу эта продукция не шла, поэтому покупателям беспокоиться не о чем.

Руководитель службы по связям с общественностью и государственными органами компании «Лента» Мария Филиппова:

- Важно, что это не гипермаркет, а офис сотрудников компании «Лента». Там расположена корпоративная столовая. Сейчас мы проводим проверку, выясняем, что стало причиной отравление. Результаты будут позже, мы об этом расскажем. Столовую закрыли до устранения возможных нарушений. Сотрудники находятся на лечении – кто-то дома, кто-то госпитализирован.

В больницах с отравлением остаются 26 сотрудников офиса "Ленты".Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При этом Роспотребнадзор оказался более категоричен. Проведенная проверка уже показала множественные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в работе пищеблока:

- не соблюдается температурный режим и сроки хранения пищевой продукции;

- мясная продукция не имеет маркировочных ярлыков;

- производственный инвентарь и оборудование используются не по назначению;

- отсутствуют личные медицинские книжки сотрудников.

Более 200 кг пищевой продукции с нарушением условий хранения, а также без маркировочных ярлыков было забраковано инспекторами ведомства.

Сейчас кухонных работников отправили на медобследование, а столовая закрыта. Материалы дела готовятся для передачи в суд.

Надо сказать, что это третье масштабное отравление сотрудников гипермаркетов в Петербурге. В конце октября животами мучились работники строительных сетей «Леруа Мерлен» и «Петрович». Там организацией питания занималась сторонняя компания.