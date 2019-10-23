Серийные отравления в Петербурге: После «Леруа Мерлен» от тех же обедов пострадали работники «Петровича»

23 Окт. 20:07 2019-10-23T20:07:22+03:00

Если в "Леруа Мерлен" отравились 19 человек, то в "Петровиче" не повезло четверым. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Вслед за отравлением сотрудников «Леруа Мерлен» от тех же обедов пострадали работники «Петровича». По словам Роспотребнадзора Петербурга, острую кишечную инфекцию там нашли у 4 человек. Напомним, в «Леруа Мерлен» от еды компании «Фуд Сервисез» отравились сразу 19 сотрудников. Более того, у одного несчастного обнаружили сальмонеллез.

Обе организации питались обедами из буфета «Фуд Сервисез». После расследования там заметили завышенные сроки годности продуктов, отсутствие медицинских книжек и различные нарушения условий хранения готовой продукции. По решению суда, работу компании заморозили на 2 недели. Гендиректор «Фуд Сервисез» Александр Ягмуров обрушился с критикой на Роспотребнадзор.

- При проведении расследования они не оценили общую картину в городе по острым кишечным инфекциям. Даже не проверили, где еще питался каждый из отравившихся. Как из-за 900 обедов, которые мы поставили 8 октября, только один человек себя почувствовал плохо? Роспотребнадзор может спать спокойно. Нашу компанию развалили, - передает слова Ягмурова «Мойка 78».

ИСТОЧНИК KP.RU