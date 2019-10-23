2019-10-23T20:07:22+03:00
Происшествия

Серийные отравления в Петербурге: После «Леруа Мерлен» от тех же обедов пострадали работники «Петровича»

У Роспотребнадзора новые претензии к компании «Фуд Сервисез»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Если в "Леруа Мерлен" отравились 19 человек, то в "Петровиче" не повезло четверым.Если в "Леруа Мерлен" отравились 19 человек, то в "Петровиче" не повезло четверым.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Вслед за отравлением сотрудников «Леруа Мерлен» от тех же обедов пострадали работники «Петровича». По словам Роспотребнадзора Петербурга, острую кишечную инфекцию там нашли у 4 человек. Напомним, в «Леруа Мерлен» от еды компании «Фуд Сервисез» отравились сразу 19 сотрудников. Более того, у одного несчастного обнаружили сальмонеллез.

Обе организации питались обедами из буфета «Фуд Сервисез». После расследования там заметили завышенные сроки годности продуктов, отсутствие медицинских книжек и различные нарушения условий хранения готовой продукции. По решению суда, работу компании заморозили на 2 недели. Гендиректор «Фуд Сервисез» Александр Ягмуров обрушился с критикой на Роспотребнадзор.

- При проведении расследования они не оценили общую картину в городе по острым кишечным инфекциям. Даже не проверили, где еще питался каждый из отравившихся. Как из-за 900 обедов, которые мы поставили 8 октября, только один человек себя почувствовал плохо? Роспотребнадзор может спать спокойно. Нашу компанию развалили, - передает слова Ягмурова «Мойка 78».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бездомный поставил на уши главные вокзалы Петербурга, сообщив об их минировании
Теплая погода 26 октября в Петербурге может обновить исторический рекорд
Полиция изъяла самодельный револьвер у пьяного пенсионера, запугавшего жену в Приморском районе
МЧС экстренно вырезали из машины женщину, пострадавшую в тройном ДТП с пьяным водителем в Колпино
86-летняя пенсионерка из Петербурга не досчиталась 805 тысяч после установки пожарных датчиков дома
В Петербурге с помощью игрушечного пистолета обокрали доставщика японской кухни
Молоко Ленобласти признали лучшим в России
Погода на субботу 26 октября 2019 года в Петербурге будет теплой, но ветреной и дождливой
Когда поможет только бог: Петербуржцы провели малый крестный ход против тараканов
В Петербурге впервые появился памятник сестре милосердия
Петербуржцы делятся фотографиями северного сияния в соцсетях
Нервный мужчина разбил дверь вестибюля «Беговой» за то, что его не пустили в метро
В Петербургском автобусе внезапно выросли грибы
Милого белого олененка заметили в лесах Ленобласти