Серийные отравления в Петербурге: После «Леруа Мерлен» от тех же обедов пострадали работники «Петровича»
Вслед за отравлением сотрудников «Леруа Мерлен» от тех же обедов пострадали работники «Петровича». По словам Роспотребнадзора Петербурга, острую кишечную инфекцию там нашли у 4 человек. Напомним, в «Леруа Мерлен» от еды компании «Фуд Сервисез» отравились сразу 19 сотрудников. Более того, у одного несчастного обнаружили сальмонеллез.
Обе организации питались обедами из буфета «Фуд Сервисез». После расследования там заметили завышенные сроки годности продуктов, отсутствие медицинских книжек и различные нарушения условий хранения готовой продукции. По решению суда, работу компании заморозили на 2 недели. Гендиректор «Фуд Сервисез» Александр Ягмуров обрушился с критикой на Роспотребнадзор.
- При проведении расследования они не оценили общую картину в городе по острым кишечным инфекциям. Даже не проверили, где еще питался каждый из отравившихся. Как из-за 900 обедов, которые мы поставили 8 октября, только один человек себя почувствовал плохо? Роспотребнадзор может спать спокойно. Нашу компанию развалили, - передает слова Ягмурова «Мойка 78».
ИСТОЧНИК KP.RU