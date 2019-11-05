2019-11-05T17:55:57+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»

Она будет проводиться по 31 января 2020 года включительно
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Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт».Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт».
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С 1 ноября 2019 года Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА», которая действует для новых и действующих клиентов, не имеющих счета для совершения операций с использованием бизнес-карт на момент проведения акции.

Принять участие в акции просто:

- откройте счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформите к данному счету карту(-ы) для бизнеса;

- оплачивайте товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 15 000 рублей в месяц;

- получайте кэшбэк на ваш счет в размере 10% от оборота в торгово-сервисных предприятиях во всех категориях трат.

Бизнес-карта дает возможность предпринимателю не только получать выгоду от покупок товаров и услуг, но и вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, снимать наличные денежные средства, получить круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.

Акция проводится с 01 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г. включительно.

Для участия в акции установлено три отчетных периода:

01.11.2019 г. – 30.11.2019 г.

01.12.2019 г. – 31.12.2019 г.

01.01.2020 г. – 31.01.2020 г.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется ежемесячно за каждый отчетный период до конца месяца, следующего за отчетным периодом – до 29 февраля 2020 г. включительно. Один участник акции вправе получить кэшбэк не более 5000 рублей за каждый отчетный период.

Более подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону 8 800-700-77-16.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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