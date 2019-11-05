Эксперты конкурса «Доверие потребителя» завершили объезды жилых комплексов-финалистов

За две недели эксперты объехали все 25 жилых комплексов, предварительно ознакомившись с анкетами финалистов. Перед ними стояла задача проверить на соответствие конкурсную документацию и оценить объекты по десяти критериям. - Таким, как транспортная доступность,качество проектирования и строительства, соблюдение обязательств застройщика жилого комплекса по строительству в комплексе объектов социальной инфраструктуры, применение новых технологий и материалов, благоустройство территории и др.

- Первая неделя объездов выявила общую закономерность для всех представленных в финале жилых комплексов - возросшую клиентоориентированность застройщиков, - отметил Олег Островский, сопредседатель Оргкомитета конкурса. - Заметно стремление строительных компаний не просто строить качественное жилье, что безусловно немаловажно, но и создавать комфортную среду обитания для жителей того или иного комплекса.

Больше внимания застройщики стали уделять продуманному благоустройству придомовой территории с учетом интересов различных возрастных категорий граждан, их безопасности. Серьезное значение придается вопросам энергоэффективности многоквартирных домов, применению современных технологий не только в ходе их строительства, но и в процессе управления уже построенным домом.

- Вторая неделя объездов показала очень интересные подходы застройщиков к планировкам квартир, более широкое применение ими новых технологий и материалов, более социально ориентированное использование коммерческих помещений. Характерно, что грань между жилыми комплексами различных классов становится все менее заметной, - резюмирует Олег Островский.

Оценки экспертов лягут в основу сравнительных таблиц, которые будут представлены на заседание Экспертного совета 22 ноября.

Жилые комплексы в XII конкурсе «Доверие потребителя» представлены в восьми номинациях.

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»:

ЖК FJORD, ЮИТ СПб ЖК «Петровская ривьера», Северный город (группа RBI) ЖК «Стокгольм», Setl Group

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт класса в Санкт-Петербурге»: ЖК «Дом на набережной», Северный город (группа RBI) ЖК INKERI, 1-3 очереди, ЮИТ СПб ЖК «Полюстрово Парк», Setl Group

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге»: ЖК «Астрид», СПб Реновация ЖК «Полководец», 47 ТРЕСТ ЖК «Складская, 28», Темп

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области»: К «Охтинская дуга», 1-3 очереди, Запстрой ЖК «Солнечный», Арсенал-Недвижимость ЖК «Форвард», Мавис

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»: ЖК «Биография», группа RBI ЖК «Клубный дом G9», ГК КВС ЖК «ПЕТРОВСКИЙ КВАРТАЛ на воде», Setl Group

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге»: ЖК «Наутилус», ГК КВС ЖК «Облака на Лесной», Setl Group ЖК Magnifika Lifestyle, Bonava

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге»: ЖК «Крылья», ГК КВС ЖК «Новое Колпино», СПб Реновация ЖК «Юнтолово» , 4-6 очереди, Главстрой СПб

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области»: ЖК «Новое Горелово», ЛенРусСтрой ЖК «Северный», Группа ЦДС ЖК EcoCity, Северный город (группа RBI) ЖК NEWПИТЕР, Строительный трест

Каждый из финалистов 22 ноября представит экспертам свою презентацию и ответит на вопросы членов Экспертного совета.

Экспертное голосование проводится анонимно по балльной системе.

Победители будут названы 6 декабря в Театре Эстрады им. Райкина.

О конкурсе "Доверие потребителя"

Ежегодный независимый конкурс "Доверие потребителя" рынка недвижимости учрежден в 2008 году и проводится в 12-тый раз по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО – общественной некоммерческой организации, осуществляющей защиту законных прав потребителей на рынке недвижимости. Соорганизаторы конкурса: Большой Сервер Недвижимости и НП "РГУД".

"Доверие потребителя" – единственный на рынке недвижимости Санкт-Петербурга конкурс, где в выборе победителей принимают участие сами потребители.

Конкурс проводится при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В его Оргкомитет и Экспертный совет входят представители СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга», Союза строительных организаций и объединений, Академии Бизнес-Финанс, Ассоциации риэлторов СПб и ЛО, НП «Санкт-Петербургская Палата Недвижимости, СПбГАСУ.

Участие в конкурсе бесплатное.