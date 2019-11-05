Ken Hensley исполнит в Петербурге золотые хиты URIAH HEEP

14 ноября на сцене ресторана «Альпенхаус» в Санкт-Петербурге легендарный рок-музыкант Кен Хенсли представит программу «Золотые хиты URIAH HEEP».

Кен Хенсли - человек, сформировавший звучание культовой британской группы URIAH HEEP и написавший все ее хиты. Он произвел фурор на мировой сцене и по сей день является одним из самых талантливых рок-гитаристов и клавишников во всем мире Композитор, практически в одиночку сочинивший мультиплатиновый альбом «Look at Yourself» и один из лучших альбомов своего времени — «Demons and Wizards». Виртуозный музыкант и певец, новаторские идеи которого заложили стилистические основы хард-рока, предвосхитив целое десятилетие в истории музыки. Кен Хенсли один из тех исполнителей, чьи песни знает каждый настоящий поклонник рок-музыки.

Музыкант порадует поклонников композициями, которые вошли в золотую коллекцию группы URIAH HEEP: «July Morning», «Easy living», «Free me», «The wizard», «Lady in Black» и другие.

У вас есть уникальный шанс ощутить атмосферу настоящей рок-музыки и вживую насладиться выступлением легенды. Гарантируем, что концерт зарядит вас энергией и самыми положительными эмоциями!