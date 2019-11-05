2019-11-05T19:46:37+03:00
Досуг

Илья Авербух покажет в Петербурге в новогодние праздники ледовое шоу «Морозко»

С 28 декабря по 7 января в СК «Юбилейный» пройдут новогодние представления главного волшебника России – продюсера Ильи Авербуха
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Головокружительные трюки и акробатические номера в «Морозко» исполнят победители национальных чемпионатов и мировых первенств, олимпийские чемпионы.Головокружительные трюки и акробатические номера в «Морозко» исполнят победители национальных чемпионатов и мировых первенств, олимпийские чемпионы.
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Сказку «Морозко», которую многие любят с детства, в Санкт-Петербурге покажут 26 раз. Главные роли исполнят олимпийские чемпионы Сочи Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Зрителей ждет волшебная история о лесном старике кудеснике Морозко. Классический сюжет дополнят современные спецэффекты и красочные декорации, а герои успеют побывать в Тридевятом царстве, в заколдованном лесу и в избе Бабы-Яги, увидят настоящий полет Жар-Птицы и зажгут огонь прямо на льду.

Головокружительные трюки и акробатические номера в «Морозко» исполнят победители национальных чемпионатов и мировых первенств, олимпийские чемпионы. В главных ролях – олимпийские чемпионы Сочи в танцах на льду в командном зачете Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. В постановке участвуют известные фигуристы Албена Денкова, Максим Ставиский, Иван Ригини, Евгений Кузнецов, Владимир Беседин, Алексей Полищук и другие.

«Новогодние спектакли на льду – это настоящий зимний праздник для нашего коллектива и для зрителей, которые приходят на шоу всей семьей. Сказка „Морозко“ – один из самых любимых сюжетов в русском фольклоре, она напоминает нам о вечных ценностях – добре, чуткости, справедливости. Уверен, что „Морозко“ понравится маленьким и взрослым петербуржцам!» – говорит Илья Авербух.

Ледовое шоу «Морозко» пройдет в Северной столице накануне и в дни зимних каникул и станет отличным подарком для всех любителей сказок и новогодних чудес.

Билеты

ИСТОЧНИК KP.RU

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