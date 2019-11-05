«Машины Времени» в БКЗ «Октябрьский» даст сразу два концерта

«Очень большой диапазон репертуара, – объясняет двухдневность концерта Андрей Макаревич. – Мы раскопали несколько песен, которые десятилетиями не играли, но, по нашим ощущениям, их хотели услышать. Мы сделали новые. Ну, в общем, прошлись по всем годам и собрали, как нам кажется, наиболее любимые вещи».

А нам кажется, что они были всегда. Мы просто помним их столько же, сколько помним себя. Оттого порой принимаем их как должное. А ведь на самом деле это - чудо. Много вы знаете групп, которые существуют пятьдесят лет? Люди не всегда столько живут... Причем, это честный «полтинник». То есть не тот случай, когда музыканты проблистали несколько лет в семидесятые и потом долгие годы знать друг друга не хотели, но под юбилей собрались, чтобы срубить по-легкому - нет, все эти пятьдесят лет прошли в постоянных концертах и записях. Без перерывов и сходов-развалов.

Это еще и творческий «полтинник». То есть не тот случай, когда, увидев имя на афише, люди переспрашивают «а что, они еще живы?». Однажды, выйдя на первый план, группа никуда с него не уходила, в 2014 году о них было не меньше разговоров, чем в 1974 и 1984. В их постоянной концертной программе песни из 1976 соседствуют с песнями из 2016 - и публика хором поет те и другие. А временами сет-лист забирается и в более глубокую древность - и там тоже обнаруживаются свои хиты.

«Машина Времени» - действительно группа - а не лидер плюс статисты. Вся тройка - Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Валерий Ефремов - не разлучается уже сорок лет. Вместе с ними сегодня на сцену выходят Игорь Хомич (гитара), Александр Левочкин (клавишные, бэк-вокал), Сергей Остроумов (перкуссия) и Александр Дитковский (труба, тамбурин, бэк-вокал). Но и большинство бывших участников - Сергей Кавагоэ, Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Александр Зайцев, Андрей Державин - были не случайными фигурами, мелькнувшими в истории коллектива на год-два, а полноправными соавторами легенды, яркими личностями, приходившими в команду всерьез и надолго и оставлявшими колоссальный след. Да, это немножко похоже на мыльную оперу - но она и не может строиться вокруг одного персонажа, в ней всегда есть несколько сходящихся и расходящихся сюжетных линий. Это все – «Машина Времени». И сейчас в ее истории - новая глава.

Открывать все детали грядущего пятидесятилетия мы будем понемногу. Начнем с первой - с самого амбициозного гастрольного тура в истории группы. Вспоминаются восьмидесятые, когда команда давала по двести концертов в год. Или конец девяностых с кругосветным туром в честь тридцатилетия... Сейчас планируется кое-что еще более грандиозное. С концертами не только по всей России, странам бывшего СССР и Западной Европе - но с выступлениями на пяти (а то и больше!) континентах. График тура сейчас подбивается, но уже понятно, что поездка растянется до конца 2020.

И с особым нетерпением «МВ» ждет приезда в Санкт-Петербург. Здесь группа впервые стала выступать на сейшнах в 1976 году – и с тех пор ездила в северную столицу регулярно. А в начале 80х «Машине» было запрещено выступать в Москве, зато в Ленинграде она собирала крупнейшие площадки города по десять дней подряд! Потом времена изменились, и группа не играла в любимом городе целых пять лет. И все это время копился новый материал. Но сейчас пришла пора встречи – и не одной, а целых двух, 15 и 16 ноября в БКЗ «Октябрьский»! Со сцены будут звучать песни всех времен - с начала 70-х до конца 2010-х. И те, которые прописаны у нас в ДНК. И те, которых музыканты еще не написали, а мы еще не слышали.

«С одной стороны, я чувствую, что мы в долгу перед людьми, которые были с нами и слушали нас столько лет. С другой стороны, концерты меня заводят! На концертах у меня всегда очень хорошее настроение. Во время выступлений энергию мы не только отдаём, но и получаем. Это продлевает нашу жизнь – и как команды, и как людей. В конце концов, «Машина времени» для меня никогда не была лишь способом заработать на жизнь. Эта группа – замечательнейшая вещь, которая, кажется, неподвластна времени. Она всё ещё жива, активна, всё ещё растёт и развивается! От неё невозможно устать, она не может надоесть» - Андрей Макаревич.

Начало в 19.00. Билеты без наценки и в кассах БКЗ «Октябрьский». Так же – у всех билетных операторов и во всех театральных кассах города.