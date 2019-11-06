В Ленобласти отметили День народного единcтва

День народного единства - один из самых молодых государственных праздников в России, но его уже успели полюбить во всех регионах нашей большой страны. Ленинградская область не исключение. Тем более что среди жителей есть представители 141 национальности. В том числе и коренные малочисленные народы - вепсы, ижоры, водь. А представителей некоторых из них остались лишь единицы. А еще добрыми соседями в Ленобласти живут русские, украинцы, татары, армяне, кригизы, белорусы, грузины, башкиры, корейцы, удмурты, марийцы, чуваши и другие. Все вместе они создали богатое на историю и культуру единое «полотно» региона.

Областной праздник, посвященный Дню народного единства, встретили в драматическом театре «На Литейном». На торжественное мероприятие туда пригласили почетных гостей - заслуженных людей региона, представителей духовенства, национально-культурных общественных объединений, работников районных учреждений, участников и руководителей творческих коллективов. Всех тех, кто так или иначе в своей работе занимается межнациональной и межконфессиональной тематикой. А значит, сохранением традиций и культур народов. Поприветствовал и поздравил собравшихся с праздником вице-губернатор по внутренней политике Ленобласти Сергей Перминов.

- Значение праздника тесно переплетено с ключевыми страницами российской истории, с непростыми испытаниями, в которых дух нашего единства не раз доказывал свою внутреннюю силу и решающую роль. Пусть пример наших предков и ваше стремление укреплять благосостояние России будут мощным двигателем добрых начинаний, важных для нашего Отечества и всех земляков, - отметил Сергей Перминов.

Вице-губернатор приветствовал тех, кто в своей работе связан с многонациональной тематикой. Фото: Правительство Ленобласти.

На сцене театра «На Литейном» состоялась концертно-театральная программа для гостей, а затем прошло вручение дипломов губернатора «За большой личный вклад в укрепление народного единства в Ленинградской области». Почетные документы получили двадцать общественных деятелей и работников бюджетной сферы. Среди награжденных были педагог-хореограф, руководитель фольклорного коллектива, учитель истории, настоятель храма и даже слесарь из деревни Коваши, который активно участвует в возрождении церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, проводит выставки народных кукол и организует патриотические мероприятия.

Дипломы на сцене все ленинградцы получили из рук Сергея Перминова и председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Лиры Бурак.

Затем отметили и активных участников этнокультурного фестиваля Ленобласти «Россия - созвучие культур», который в этом году проходил во Всеволожске. Им вручили благодарности за помощь в проведении этого масштабного мероприятия.

Еще одним, финальным, подарком стал пронзительный спектакль «У меня есть сердце», который показали гостям артисты театра «На Литейном».