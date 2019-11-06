9 ноября в FISH FABRIQUE NOUVELLE выступит Женя Любич

Петербургскую певицу Женю Любич часто называют «русской француженкой». В России она прославилась, прибыв из Франции в 2009 году - тогда о Жене многие уже знали как об участнице французского проекта Nouvelle Vague. C ними она успела объехать множество стран и покорить немало престижных сцен, включая и парижскую «Олимпию».

Новый жизненный этап Жени Любич начался на родине, где эту утонченную девушку не с кем сравнить - она существует в своей собственной вселенной, ее творчество не подчиняется границам «формата». Женя является автором более трехсот песен на русском, английском и французском языках, часть из которых выпущена на альбомах и EP. А полюбившийся во всем мире трек «Russian Girl» стал визитной карточкой певицы и интернациональным хитом. Эта композиция позднее дала название первой виниловой пластинке Жени Любич.

Многие песни Жени стали саунд-треками к популярным фильмам и телесериалам: «Елки 3», «Джентльмены, Удачи!», «Он Дракон», «Кризис нежного возраста», «Кости», «Не быть вместе». Особый отклик получили композиции, специально написанные для кинокартины «Он Дракон»: «Ритуальная», «Колыбельная в белых облаках» и «Колыбельная Тишины».

- Любой уважающий себя петербургский музыкант должен хотя бы однажды выступить в старейшем клубе города FISH FABRIQUE NOUVELLE на Лиговском, 53. Для нашей группы это безусловное «место силы» , пропитанное духом питерской контркультуры 1980-х - 2010-х. Это источник, продолжающий насыщать нашу музыку новыми идеями, и одновременно - музей. Здесь рядом - арт-центр Пушкинская, 10 с музеем рок-н-ролла Владимира Рекшана, репетиционной базой БГ и улицей Джона Леннона, на которой находится Храм любви, мира и музыки Коли Васина. Весь этот контекст, безусловно, вдохновляет и одновременно обязывает. Мы давно не давали в Питере ударных электрических концертов, на которых можно танцевать, как в последний раз! До встречи 9 ноября! - говорит Женя.