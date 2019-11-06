2019-11-06T17:29:08+03:00
Общество

Соцобъекты Ленинградской области получили высокоскоростной интернет

В список попали более 50 общеобразовательных школ, школ-интернатов и техникумов
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Соцобъекты Ленинградской области получили высокоскоростной интернет. Фото: МТС Медиа.Соцобъекты Ленинградской области получили высокоскоростной интернет. Фото: МТС Медиа.
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Доступ к высокоскоростному интернету МТС появился в районных больницах и фельдшерско-акушерских пунктах, учреждениях органов государственной власти и местного самоуправления Выборгского, Всеволожского, Приозерского, Тосненского, Тихвинского и других районов Ленинградской области. Всего подключены 111 социальных объектов, из них 50 объектов – общеобразовательные школы, школ-интернаты и техникумы. Во многих учреждениях доступ к сети появился впервые.

К концу 2021 года высокоскоростной фиксированный интернет появится в 424 социально значимых объектах региона.

По словам директора МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павла Коротина, людям, живущим в малонаселенных пунктах, на большом удалении от городов и развитой инфраструктуры связи, доступность интернета значительно улучшает качество жизни.

- Всего МТС подключит к фиксированному интернету около пяти тысяч социально значимых объектов в девяти регионах России. Сумма подписанных компанией контрактов в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» составила 3,93 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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