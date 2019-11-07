Куда пойти учиться в Петербурге

Как мы обычно представляем себе увлеченного изобретателя? Человек с горящими глазами, который сидит где-нибудь в гараже среди микросхем и орудует паяльником, как дирижер палочкой. Тонкие змейки дыма поднимаются вверх, вдоль стен, увешанных чертежами и расчетами… Если такой образ и был справедлив, то лишь в далеком прошлом.

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ РУТИНЫ

В наши дни все инженеры-конструкторы от мала до велика пользуются системами автоматизированного проектирования. Говоря простыми словами, это специальные компьютерные программы, которые позволили изобретателям забыть о рутине и выбросить логарифмическую линейку: все расчеты, анализы и прогнозы берет на себя машина. И это лишь немногое из того, на что способно современное ПО. Инженеру же остается только чистое научное творчество.

И правда - если бы сегодня компания тратила на разработку и тестирование продукта столько же времени, сколько пару десятков лет назад, то вскоре о ней стали бы говорить исключительно в прошедшем времени: обанкротилась. Ведь именно современные технологии позволяют быстро создать конкурентные продукты. В некоторых случаях от идеи до печати прототипа на 3D-принтере может пройти всего несколько часов.

Придумали, просчитали…. Напечатали!

Применяется САПР чуть ли не во всех сферах, где есть 2D и 3D моделирование: в машино- и ракетостроении, строительстве, архитектуре, нефтегазовой и IT-отраслях. Что уж там говорить, достаточно открыть любую вакансию конструктора в крупной компании: первое требование - уверенное владение САПР.

Кроме того, появление таких систем дало толчок развитию независимых стартапов. Ведь теперь изобретателям не приходится тратить баснословные средства на порочный круг «испытание-неудача-подгонка». А среди САПР даже есть программы, с помощью которых можно провести виртуальный краш-тест и рассчитать прочность автомобиля. Представьте, какая экономия!

И какая польза. Вот, к примеру, инженер-робототехник Илья Чех. Выпускник ИТМО основал компанию, которая занимается производством уникальных протезов рук для детей и взрослых. Каждый разрабатывается под конкретного человека и печатается на 3D-принтере.

Илья Чех (на фото слева) в радиостудии «Комсомольской правды».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Илья уже изменил жизни тысяч людей. Ведь его продукт - это не «кусок манекена», который хочется спрятать от посторонних, а функциональная кибернетическая рука, позволяющая справляться с бытовыми задачами и даже больше. Так, в протезы встраиваются смарт-часы и чипы банковских карт для бесконтактной оплаты.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Самыми популярными и востребованными среди САПР-программ являются AUTOCAD, SOLIDWORKS, Creo и отечественная Компас 3D — успешный пример импортозамещения в IT-сфере, а также система автоматизированной разработки технологических процессов «ВЕРТИКАЛЬ». Все их можно освоить и в Санкт-Петербурге, и не только в вузах, но и на курсах. Причем учебные программы рассчитаны как на продвинутых пользователей, которые хотят отточить мастерство, так и на тех, кто только решил попробовать себя на поприще проектировщика: для того, чтобы освоить новое дело, даже не обязательно иметь «корочку» технаря.

Мы собрали несколько примеров популярных курсов, которые позволят вам овладеть САПР.

Осваивать науку проектирования лучше вместе с преподавателем.Фото: Олег ЗОЛОТО

SOLIDWORKS

На таких курсах вас научат пользоваться программным обеспечением для построения параметрических моделей деталей и способам создания простых чертежей этих деталей и сборок. Учеба займет примерно месяц.

AUTOCAD

Классический курс направлен на получение необходимого опыта и навыков в сфере создания двухмерных чертежей, создание комплектов конструкторской документации и выполнение задач параметрического моделирования. Продолжительность обучения составляет всего один месяц.

Creo

Базовый курс проектирования предназначен для специалистов всех направлений, начинающих освоение программ Creo. Вы получите знания о принципах конструирования в среде, познакомитесь с особенностями твердотельного и поверхностного моделирования, параметрического конструирования и ассоциативности. Курс позволит научиться создавать детали и сборки средней сложности и оформлять на них чертежи. На обучение уйдет около месяца.

Компас 3D

Курс предназначен для специалистов, занимающихся проектированием и конструированием объектов машиностроения. Поступление на курсы предполагает определенный уровень технической грамотности, так как сама потребность посещения таких занятий возникает лишь у специалиста, занятого в производстве. В процессе обучения будут рассмотрены приемы трехмерного моделирования деталей и сборочных чертежей с использованием системы КОМПАС-3D. Срок обучения — месяц.

А вот домашние задания можно делать и самостоятельно! Фото: freepik.

ЕСТЬ ВОПРОС

Можно ли овладеть САПР самостоятельно?

Николай Кулигин, руководитель IT-направления учебного центра «Базис» в Санкт-Петербурге

— При большом желании можно, конечно, достичь практически любой поставленной цели. Вопрос в том, сколько будет истрачено различных ресурсов для достижения желаемого результата. Нужно понимать, что чем сложнее система, в которой работает проектировщик, тем сложнее её самостоятельное освоение, но, как правило, легче найти высокооплачиваемую работу, меньше конкуренция на рынке труда. Те же, кто принял решение самостоятельно научиться работать в программе, должны понимать, что в этом случае необходимо иметь компьютер и установленное на него соответствующее программное обеспечение; печатная продукция, как правило, будет относиться к устаревшим версиям программы; информации в интернете очень мало, а та, что есть как правило на английском языке; и так далее. Ощущение информационного голода в процессе освоения будет присутствовать постоянно. Конечно, хорошо зная хотя бы одну систему, можно попробовать самостоятельно овладеть и остальными. Однако все-таки лучше учиться с преподавателем. Это как искать дорогу к точке назначения самостоятельно, или с профессиональным гидом, который доведет к намеченной цели кратчайшим путем, да еще и покажет все достопримечательности по пути следования.