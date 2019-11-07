Университет бизнеса приглашает на «Практикум для предпринимателей» в Санкт-Петербурге

Конференция пройдет в среду, 13 ноября 2019 года, в «Весеннем ЛОФТе на Крыше», Банкетный зал по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 199.

Начало мероприятия в 11:00. Регистрация участников и приветственный кофе - с 10:30.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В программе практикума запланированы выступления спикеров на такие актуальные темы, как тренды в маркетинге и секреты продвижения, а также стратегия развития командыи продаж.

На конференции будут проведеныкруглые столы с бизнес-разборамисразу по нескольким темам: маркетинг, продажи, команда, финансирование. На разборе любой участник сможет задать вопрос о своем бизнесе и получить ответ, который поможет сформировать дальнейшую стратегию развития.Подать заявку на бизнес-разбор можно уже сейчас, написав на адрес univer@uralsib.ru. Участников ждет также сессия нетворкинга, в ходе которой предприниматели получат возможность завести новые деловые контакты.

В программе конференции заявлены следующие выступления:

- «Продажи х 10. Технология точечных аргументов».

Спикер - Кристина Петрухнова, основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект», спикер федеральных конференций.

- «Омниканальность в бизнесе».

Спикер - Даниил Баженов, диджитал-маркетолог, IT-эксперт сервиса textback.ru, со-основатель test-drive.club, спикер маркетинговых конференций.

- «Как поставить задачу в цифрах маркетологу. Unit-экономика».

Спикер - Павел Боревич, эксперт в области Интернет-маркетинга, основатель digital-агентства «Градус°».

- «Ведение рекламных кампаний в MyTarget: стратегии, кейсы».

Спикер - Екатерина Ларионова, коммерческий директор NÉRPA agency, партнер по обучению myTarget (Мail.RU).

- «Команда онлайн. Как создать команду без расходов на офис».

Спикеры - Алена Целовальникова и Леся Фетисова, основательницы онлайн-школы Интернет-профессий FEEDBACK.

Банк УРАЛСИБ будет представлять Управляющий директор по Северо-Западному региону Управления региональной сети малого бизнеса Елена Шенрок.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» FitchRatings,

«B» Standard&Poor’sи «B2» Moody’sInvestorsService,а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 550 банкоматов, 524 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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