Посмертную маску Маяковского продают на интернет-барахолке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге выставили на продажу необычный и, чего уж греха таить, довольно зловещий исторический артефакт – посмертную маску Владимира Маяковского. Объявление появилось на одной из интернет-барахолок. За слепок с лица мертвого поэта неизвестный любитель мрачной старины по имени Глеб просит ни много ни мало 3 300 000 рублей.

Эксперты, впрочем, не рекомендуют сразу хвататься за кошелек, даже если в неровно дышите ко всяким редкостям и раритетам. Во-первых, посмертная маска – вещь не такая уж и уникальная, а во-вторых, владелец аккаунта завысил цену на нее… в 55 раз!

- Посмертные маски известных личностей в XIX – XX веках делались, как правило, далеко не в единственном экземпляре, - объясняет генеральный директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. – Их приобретали поклонники, в домах интеллигенции такие маски было принято держать где-нибудь, скажем, в библиотеке. Такая традиция с точки зрения обывателя может выглядеть довольно зловещей, но она была – это факт.

К маске прилагается записка скульптору Владимиру Меркурову от возлюбленной поэта Евгении Ланг. В записке она благодарит Мекурова за то, что он сделал единственный похожий портрет Маяковского. Фото: скриншот с сайта avito.ru

По этой же причине, отмечает Бурмистров, посмертная маска Маяковского – равно как, впрочем, и практически любого другого писателя, поэта или политика – не может стоить 3 300 000 рублей. «Стандартная» аукционная цена на такие лоты – от 55 000 до 60 000 рублей.

- Скорее всего, в случае с этим объявлением мы видим довольно простую и распространенную мошенническую схему, - продолжает наш собеседник. – Человек выставляет на продажу какой-то раритет по многократно завышенной цене. А когда получает за него деньги – быстренько покупает этот раритет на аукционе и отдает довольному покупателю. Разницу кладет себе в карман.

По словам Бурмистрова, такие объявления на интернет-барахолках попадаются часто. Однако представить человека, способного клюнуть на уловку, ему, даже несмотря на многолетний опыт работы, непросто.

- Действительно, многие коллекционеры – это люди в годах, они могут и не уметь пользоваться интернетом, - объясняет директор «Литфонда». – Но при этом у них есть помощники, секретари, просто знакомые, которым вполне под силу «пробить» по Сети сомнительный артефакт и выяснить, что объявление – мошенническое.