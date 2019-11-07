2019-11-07T13:32:49+03:00
Новости компаний

МегаФон представил мобильное приложение для управления виртуальной АТС

Программа доступна в Play Market и App Store
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МегаФон представил мобильное приложение для управления виртуальной АТС.МегаФон представил мобильное приложение для управления виртуальной АТС.
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Теперь с экрана смартфона можно смотреть статистику звонков от клиентов, менять настройки распределения вызовов, анализировать эффективность работы колл-центра. И все это благодаря мобильному приложению для управления сервисом «Виртуальная АТС», которое выпустил МегаФон.

Как подчеркивают в компании, услуга «Виртуальная АТС» разработана специально для малого и среднего бизнеса, исходя из тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний. Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, E-mail или Telegram, установить персональное голосовое приветствие и многое другое.

- Эффективная работа с клиентами – один из ключевых факторов развития бизнеса, - отмечает директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров. - «Виртуальная АТС» от МегаФона позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее - теперь пульт управления «Виртуальной АТС» всегда находится с вами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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