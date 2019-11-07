Только в ТК «Невский Центр»: Продажи уникальной коллекции Giambattista Valli x с H&M стартовали 7 ноября

С самого утра 7 ноября в H&M в ТК «Невский Центр» в Санкт-Петербурге ажиотаж. Сегодня здесь стартовали продажи уникальной коллекции итальянского дизайнера Джамбаттисты Валли (Giambattista Valli), созданной для шведского ритейлера, поэтому магазин открылся на полтора часа раньше обычного.

- Такие события действительно являются знаковыми в мире моды и переворачивают представление как о масс-маркете, так и о люксе, - отметила руководитель отдела маркетинга ТК «Невский Центр» Екатерина Руновская.

В коллекцию, которая представлена только в одном петербургском магазине, вошли мужские и женские вещи, балансирующие на грани расслабленного повседневного стиля и вечернего шика. Это платья из тюля ярких цветов, пальто и жакеты с вышивкой, блузки с объемными элементами, свитшоты с надписями и оригинальные аксессуары. Есть в коллекции и мужская линейка одежды, которая стала для Джамбаттисты Валли первой в карьере.

- Я в восторге от этой коллаборации: H&M дает мне возможность поделиться моим стилем с более широкой аудиторией, - признался Джамбаттиста Валли. - Моя цель – разделить с другими людьми любовь к прекрасному и стать частью их моментов счастья, помогая создавать новые истории любви по всему миру.

Ежегодно, с 2004 года, H&M предлагает своим покупателям дизайнерские коллекции, созданные в партнерстве с такими известными брендами, как Versace, Moschino, Lanvin и Balmain. Эти коллекции пользуются огромным спросом за счет своей уникальности, доступности относительно сегмента люкс, ограниченного количества и, как правило, раскупаются в первые несколько дней. Ожидается, что коллаборация Giambattista Valli х H&M станет не менее востребованной, чем предыдущие эксперименты масс-маркет-гиганта.

- Мы очень рады сотрудничеству с Джамбаттистой Валли - он бесспорный мастер высокой моды, обладающий уникальной способностью создавать запоминающиеся силуэты, - прокомментировала креативный консультант H&M Анн-Софи Йоханссон. - Подарить знаковый стиль и поделиться его видением прекрасного с нашими покупателями – это наша большая мечта, которая наконец-то сбылась.