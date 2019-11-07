На Пискаревском кладбище прошла церемония передачи гильзы с землей для мемориала жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме

Утром в четверг, 7 ноября, на Пискаревском кладбище Петербурга играл военный оркестр, у памятника Родина-Мать собрались молодые юнармейцы, солдаты и представители правительства Северной столицы для того, чтобы провести важную церемонию – торжественную передачу гильзы с землей с мемориала, которая будет заложена в основание будущего монумента «Свеча Памяти» в Иерусалиме. Стела в столице Израиля будет посвящена жертвам блокады Ленинграда, погибшим в те трагические годы.

В церемонии приняли участие юнармейцыФото: Олег ЗОЛОТО

Церемония передачи белой капсулы прошла у Вечного огня. Юнармейцы бережно передали ее главе комитета по внешним связям Евгению Григорьеву, а тот ветерану Великой Отечественной войны Василию Васецкому.

Священный сосуд бережно передал глава комитета по внешним связям Петербурга в руки ветерану ВОВФото: Олег ЗОЛОТО

- Мы передаем капсулу, которая будет заложена в основание памятника защитникам города в Иерусалиме. Это не просто символический жест. Это та основа, те корни, которые мы сохраняем и впредь будет сохранять, - заявил Евгений Григорьев.

Василий Васецкий пронес капсулу под аккомпанемент военного оркестраФото: Олег ЗОЛОТО

Памятная стела будет находиться на почетном месте в столице Израиля - недалеко от Президентского дворца и Иерусалимского театра. Церемония закладки первого камня и капсулы с землей состоится 12 ноября. Сам же памятник планируется открыть в январе 2020 года. На мероприятии будут присутствовать представители российской диаспоры в Израиле, а также жители осажденного Ленинграда.