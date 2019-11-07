2019-11-07T16:22:02+03:00
Досуг

Эксклюзивное представление издания «Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мертвых»

15 ноября в 17.00 в крупнейшем магазине Петербурга «Буквоед» на Невском проспекте, 46, состоится презентация книги Владимира Губарева «Правда о Чернобыле»
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Взрыв на Чернобыльской атомной станции - одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества.Взрыв на Чернобыльской атомной станции - одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества.
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Взрыв на Чернобыльской атомной станции - одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. Научный журналист, писатель и драматург Владимир Губарев в первые дни оказался в эпицентре трагических и страшных событий, развернувшихся в Украинской ССР 26 апреля 1986 года. На его личных впечатлениях и воспоминаниях, беседах и встречах с ликвидаторами, учеными, рабочими, солдатами, академиками и генералами, боровшимися с последствиями аварии, основана книга «Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мертвых». Честно и открыто Губарев рассказывает о героизме и предательстве, отваге и трусости, надежде и страхе.

Эксклюзивно для читателей «КП в Санкт-Петербурге» мы публикуем отрывок из книги - фрагмент интервью Владимира Губарева с академиком Виктором Барьяхтаром:

- Когда вы впервые попали в Чернобыль?

- В первых числах мая. Меня посадили на вертолет и показали сверху реактор. Разрушенный блок - это, конечно же, было ужасное зрелище. В тот же день я попал в Припять. Еще более ужасное впечатление! Абсолютно мертвый город. Велосипед стоит, рядом детская коляска, на балконе развешано белье… И ни души! До сих пор не могу забыть то ощущение в Припяти. Будто вчера все это я увидел.

Честно и открыто Губарев рассказывает о героизме и предательстве, отваге и трусости, надежде и страхе.

Честно и открыто Губарев рассказывает о героизме и предательстве, отваге и трусости, надежде и страхе.

- Страшная картина…

- Все-таки «не страшная», а «ужасная». Это слово несет в себе понимание бессилия, трагедийности и ответственности за будущее. По-моему, именно такое чувство переживали все физики, которые были связаны с Чернобылем. Мы ощущали вину своей науки, осознавали величину собственных ошибок. <…> Нельзя было допустить новых ошибок, надо было предотвращать нежелательные последствия для Украины, Белоруссии и России. Впрочем, тогда для нас это была одна страна».

ИСТОЧНИК KP.RU

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