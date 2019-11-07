Австралийский террорист признался, что самолет над Синаем взорвал его датский напарник

Пока семьи 224 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате теракта на борту аэробуса «Шарм-эль-Шейх – Петербург» 31 октября 2015 года, сетуют, что за последний год не получили никакой новой информации о ходе расследования; пока МИД сообщает, что данные не выдает Египет, а российские журналисты довольствуются комментариями Следственного комитета 2016 года выпуска, в Дании назвали имя предполагаемого организатора взрыва в небе над Синаем.

Журналисты «Датского радио», или DR, заинтересовались документами суда Австралии. Там в начале этого года за попытку взорвать самолет «Сидней – Абу-Даби» с 400 пассажирами на борту осудили 51-летнего австралийского террориста Халеда Хаята. На допросе преступник сообщил имена тех, кто стоял за организацией неудавшегося теракта: он утверждал, что это его брат Терек Хаят, приговоренный к смертной казни в Иране, и датский террорист Базиль Хассан.

– Был также самолет, который взорвался в воздух над Египтом, – добавил Халед Хаят на допросе. – За этим стояли те же люди. Для обеих атак использовали один и тот же метод.

В первые же дни после теракта над Синаем ответственность за него на себя взяло «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России. – Прим. ред.). Затем специалисты выяснили, что бомбу пронесли на борт А321 компании «Когалымавиа» в хвостовой отсек – туда, куда обычно складируют негабаритный багаж: клетки с животными, детские и инвалидные коляски.

В случае с самолетом из Сиднея, который планировали взорвать в июле 2017-го, использовали чемодан. Внутри него пряталась начиненная взрывчаткой мясорубка. Но на борт смертельный багаж, к счастью, не попал из-за того, что слишком много весил.

– Несколько независимых источников разведки в Дании и за рубежом подтверждают, что Базиль Хассан долгое время исследовал недостатки системы авиационной безопасности, – сообщает DR. – Для этого, в частности, он отправлял посылки в разные страны, чтобы проверить, какие из них пройдут проверку системы безопасности, и понять, как скрыть взрывчатку.

Несколько раз сообщалось, что Хассан убит, но официального подтверждению этому датские власти не нашли, а потому априори считают его живым. Известно, что именно он обучил Халеда Хаята собирать бомбу. Это доказывают фотографии, которые рассматривает Копенгагский городской суд в рамках дела о беспилотнике для террористов. На них человек пошагово показывают, как сделать СВУ. Лица человека не видно. Но на то, что это именно Хассан, указывают наручные часы, форма рук и вздувшихся вен и даже рисунок столешницы.

– Следуя этой информации, пока никем не подтвержденной, теракты планировали и планируют там, где есть возможность..., – отмечает мать пассажирки рейса 9268 Эльвиры Воскресенской, председатель благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова. – Хотя в это совсем не верится, ведь из Шарм-эль-Шейха вылетало много рейсов, и уровень безопасности в аэропорту был одинаков для всех. Значит, не любой самолет хотели взорвать, а выборочный…

ДОСЬЕ:

Хассан в международном розыске. Фото: dr.dk

Имя: Базиль Хассан, Мухаммед Базиль Эль-Шейх.

Дата рождения: 24 мая 1987 года.

Образование: выпускник гимназии в датском городе Фредериксберг 2006 года, инженер.

По данным Госдепа США, играл ведущую роль в планировании исламских террористических операций за пределами территорий, подконтрольных «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России. – Прим. ред.).

Объявлен в международный розыск в 2013 году после попытки убить датского историка и журналиста Ларса Хедегаарда, известного резкими высказываниями в адрес мусульман. Для нападения замаскировался в почтальона.

За последние шесть лет, по данным датской полиции, бежал в Ливан и затем в Сирию, где присоединился к исламистам.

СПРАВКА «КП»:

Самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа» рейса 9268 «Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург» взорвался в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года в 07:14 по московскому времени. На борту было 224 человека, в том числе 7 членов экипажа: 139 петербуржцев, 44 жителя Ленобласти, 39 жителей других российских субъектов и 5 граждан других государств. Никто не выжил. В ходе расследования выяснили, что на борт попало взрывное устройство. Расследование продолжается. Часть родственников судится с авиакомпанией, страховщиками и египетским властями в Каире.

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