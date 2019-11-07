В ТРК «Питер Радуга» проверят здоровье петербуржцев и покажут Кубок чемпионов России сезона 2018- 2019

8 ноября в ТРК «Питер Радуга» состоится мероприятие в рамках городской программы #ТВОЙЧЕКАП. Горожане смогут проверить свое здоровье и посетить познавательные интерактивные зоны от Городского центра медицинской профилактики (ГЦМП). Призы и подарки предоставят партнеры мероприятия: Alex Fitness, Цех85 и Гемотест. А футбольный клуб «Зенит» специально привезет Кубок чемпионов России сезона 2018- 2019, с которым смогут сфотографироваться все желающие.

#ТВОЙЧЕКАП – это информационный проект, направленный на популяризацию профилактики и диспансеризации среди молодого населения города. Ни для кого не секрет, что профилактика – ключевой фактор здоровья граждан. Организаторы проекта уверены, что с молодежью надо разговаривать на одном языке. Поэтому среди амбассадоров проекта – известные ди-джеи, музыканты, молодые бизнесмены. Их портреты и интервью, стилизованные в модном направлении «киберпанк», появятся на сайте в течение ноября. А в декабре пройдет серия увлекательных мероприятий для молодежи: квесты, студенческие ивенты, специальные события в магазинах и на предприятиях партнеров.

Амбассадор проекта – общественный деятель Максим Никитинский. 8 ноября на специальном мероприятии в ТРК «Питер Радуга» горожане смогут ознакомиться с подробностями проекта, проверить здоровье и записаться на городские программы профилактики. На сцене будут выступать петербургские ди-джеи Russell, Nick Freelay и проект MARFFA. Сеть магазинов «Перекресток» организует игровую зону для самых маленьких. Среди гостей мероприятия: чемпион России и Европы по кикбоксингу Мурад Бахарчиев, известный стилист Татьяна Тангирова и другие амбассадоры проекта.

Начало мероприятия в 18.00 ТРК «Питер Радуга», г. Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, 14, главная сцена.