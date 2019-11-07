2019-11-07T20:28:08+03:00
Досуг

В ТРК «Питер Радуга» проверят здоровье петербуржцев и покажут Кубок чемпионов России сезона 2018- 2019

На сцене будут выступать петербургские ди-джеи Russell, Nick Freelay и проект MARFFA
Поделиться:
Изменить размер текста:

8 ноября в ТРК «Питер Радуга» состоится мероприятие в рамках городской программы #ТВОЙЧЕКАП. Горожане смогут проверить свое здоровье и посетить познавательные интерактивные зоны от Городского центра медицинской профилактики (ГЦМП). Призы и подарки предоставят партнеры мероприятия: Alex Fitness, Цех85 и Гемотест. А футбольный клуб «Зенит» специально привезет Кубок чемпионов России сезона 2018- 2019, с которым смогут сфотографироваться все желающие.

#ТВОЙЧЕКАП – это информационный проект, направленный на популяризацию профилактики и диспансеризации среди молодого населения города. Ни для кого не секрет, что профилактика – ключевой фактор здоровья граждан. Организаторы проекта уверены, что с молодежью надо разговаривать на одном языке. Поэтому среди амбассадоров проекта – известные ди-джеи, музыканты, молодые бизнесмены. Их портреты и интервью, стилизованные в модном направлении «киберпанк», появятся на сайте в течение ноября. А в декабре пройдет серия увлекательных мероприятий для молодежи: квесты, студенческие ивенты, специальные события в магазинах и на предприятиях партнеров.

Амбассадор проекта – общественный деятель Максим Никитинский. 8 ноября на специальном мероприятии в ТРК «Питер Радуга» горожане смогут ознакомиться с подробностями проекта, проверить здоровье и записаться на городские программы профилактики. На сцене будут выступать петербургские ди-джеи Russell, Nick Freelay и проект MARFFA. Сеть магазинов «Перекресток» организует игровую зону для самых маленьких. Среди гостей мероприятия: чемпион России и Европы по кикбоксингу Мурад Бахарчиев, известный стилист Татьяна Тангирова и другие амбассадоры проекта.

Начало мероприятия в 18.00 ТРК «Питер Радуга», г. Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, 14, главная сцена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Этнический фестиваль в день народного единства в Петербурге «Стереотипы будущего»
4 ноября в «Музее стрит-арта» состоится фестиваль, цель которого соединить современное искусство с фольклорными мотивами различных народов России и показать, как вековая народная культура может выглядеть сегодня
Новости 24
В Петербурге вычислили ловких инсценировщиков ДТП, которые обманом хотели получить страховые выплаты
Верхушку администрации Янегского сельского поселения Ленобласти задержали при получении крупной взятки
В КГИОП показали итоги реставрации фасадов дачи Громова в Лопухинском саду
Неосторожный 85-летний пенсионер на «Рено» угодил под встречный «Ауди», разворачиваясь на «Сортавале»
В порту Петербурга нашли 18 тонн кунжута из Индии с опасными дрозофилами
В Петербурге открылся научно-технический центр по производству лекарств
Полиция Петербурга поймала закладчика наркотиков, который складировал запрещенные вещества в отеле
Шушары стали лидером по загрязнению канализации тряпками
Лиса умилила петербуржцев игривой охотой в парке Гатчины
Отец семейства пытался провезти в Россию 45 килограммов взбитых сливок
На улицы Петербурга выйдут рейсовые автобусы в лазурном «зенитовском» цвете
Петербуржцев просят помочь в строительстве нового приюта для кошек и собак
В контактном зоопарке енот набросился на маленького ребенка