2019-11-07T20:28:08+03:00
Досуг

LOBODA, Артур Пирожков, Вера Брежнева, Руки Вверх! выступят в Петербурге на «Золотом граммофоне 2019»

Шоу состоится 10 ноября в Ледовом
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На сцену Ледового выйдут топовые российские артисты.На сцену Ледового выйдут топовые российские артисты.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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10 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится юбилейная 20-я церемония вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон». На сцену Ледового выйдут топовые российские артисты, чьи песни продержались не менее 20 недель в чарте «Золотого Граммофона» на «Русском Радио» в текущем году.

В этом году в церемонии примут участие LOBODA, Артур Пирожков, Вера Брежнева, Руки Вверх!, Николай Басков, МОТ, ARTIK & ASTI, Дмитрий Маликов, МакSим, Денис Клявер, BURITO, #2Маши, Елена Север. Состав артистов будет пополняться, следите за обновлениями в официальной группе премии ВКонтакте.

Золотой Граммофон

Когда: 10 ноября, 18:00

Где: Ледовый Дворец, проспект Пятилеток, 1

Категории билетов:

Партер - сидячие места на первом этаже.

Места на трибунах - места, расположенные по принципу амфитеатра. Билеты этой категории не имеют выхода в партер.

Билеты

ИСТОЧНИК KP.RU

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