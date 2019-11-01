LOBODA, Артур Пирожков, Вера Брежнева, Руки Вверх! выступят в Петербурге на «Золотом граммофоне 2019»

10 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится юбилейная 20-я церемония вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон». На сцену Ледового выйдут топовые российские артисты, чьи песни продержались не менее 20 недель в чарте «Золотого Граммофона» на «Русском Радио» в текущем году.

В этом году в церемонии примут участие LOBODA, Артур Пирожков, Вера Брежнева, Руки Вверх!, Николай Басков, МОТ, ARTIK & ASTI, Дмитрий Маликов, МакSим, Денис Клявер, BURITO, #2Маши, Елена Север. Состав артистов будет пополняться, следите за обновлениями в официальной группе премии ВКонтакте.

Золотой Граммофон

Когда: 10 ноября, 18:00

Где: Ледовый Дворец, проспект Пятилеток, 1

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