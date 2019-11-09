Появилось видео с места убийства студентки СПбГУ, которую расчленил ее преподаватель-любовник

С самого утра субботы, 9 ноября, все спецслужбы Петербурга стоят на ушах. Город потрясло жестокое убийство студентки СПбГУ Анастасии Ещенко. Пока единственным подозреваемым в расправе над девушкой является ее престарелый преподаватель. Говорят, что последние пару лет Ещенко и 63-летнего Олега Соколова связывали не только рабочие отношения, но и любовные. На какой же почве произошла трагедия - пока непонятно. По факту убийства возбуждено уголовное дело, а Соколов, который, кстати, едва не погиб, пытаясь скрыть улики, уже задержан.

Преподаватель истории Олег Соколов - пока единственный подозреваемый в убийстве Насти Ещенко. Фото: скриншот видео.

- Напротив одного из домов по набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге из воды достали 63-летнего мужчину, в рюкзаке которого обнаружены две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет, - рассказали в СК по Петербургу. - Мужчина с переохлаждением был доставлен в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742833" frameborder="0"></iframe> Видео с места, где доцент Соколов пытался утопить рюкзак с частями тела своей студентки.Олег ЗОЛОТО

Упал в холодную реку отчаянный доцент СПбГУ, когда пытался утопить в ней рюкзак с частями тела бывшей возлюбленной. Рюкзак не тонул, а Соколов не сдавался...

Анастасия подрабатывала репетитором. Фото: скриншот.

- В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения, - добавили позже следователи.

Сразу после случившегося парадную дома, в котором проживал уважаемый историк, огородили сигнальной лентой. Квартиру Соколова до сих пор тщательно изучают оперативники, внутрь никого постороннего не пускают. Корреспонденты Комсомолки побывали на месте трагедии и сняли на видео приблизительный маршрут, по которому Соколов шел, чтобы избавиться от своей бывшей студентки. Все происходило напротив школы №255, но доцента нисколько не смутило это обстоятельство. Как ни в чем не бывало он вышел на улицу и направился к набережной. Это не больше 100 метров. Оказавшись у воды, он начал избавляться от улик. На все про все, судя по нашему эксперименту, у Соколова ушло не больше пяти минут. И неизвестно, как развивалась бы эта история, если бы историк сам не упал в воду и не начал тонуть...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742826" frameborder="0"></iframe> Доцент вуза в Петербурге расчленил любимую коллегу, засунул части тела в рюкзак и попытался утопить их в Мойке.Роман ЛЯЛИН

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