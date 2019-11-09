«Она знала, что у него есть жена и дети»: Студентка-любовница, которую убил и расчленил преподаватель СПбГУ Соколов, увела его из семьи

"В УНИВЕРСИТЕТЕ ВСЕ ЗНАЛИ ОБ ИХ ОТНОШЕНИЯХ"

Возле набережной реки Мойки в Петербурге с самого утра орудуют следователи, криминалисты и полицейские. Они буквально по частям собирали тело 24-летней учительницы истории Анастасии Ещенко. Часть тела нашли в воде, другая часть оставалась в квартире известного историка, преподавателя СПбГУ Олега Соколова. Девушка была студенткой-любовницей знаменитого учителя. Кавалера Ордена почетного легиона в научных кругах знали многие. Соколов по праву считался одним из основоположников исторической реконструкции в России. Но сейчас силовиков больше интересует убийство, в котором подозревают педагога.

Тело девушки было выброшено в реку МойкаФото: Роман ЛЯЛИН

Отношения с Анастасией у преподавателя начались три года назад, когда девушка еще училась в университете. Романтику подкрепляла общая любовь к истории и Наполеону. Вместе с Анастасией историк даже опубликовал несколько научных работ. Многие дивились, как фамилия столь юной девушки оказалась рядом с Олегом Соколовом. Но для студентов СПбГУ это не было секретом.

- Все знали об их отношениях, - рассказали "КП-Петербург" однокурсники Насти. - Это не было секретом. Но она была отличницей, умной, образованной и без него. Он не делал ей поблажек, как и другим студентам. Соколов был невероятно увлеченным своим делом. Буквально жил им. Был требовательным, но преподносил материал крайне живописно. Слушать его лекции было одно удовольствие. В личном отношении он был исключительно приятный человек. Можно сказать так, он был патетичным, эксцентричным, но никак не агрессивным.

Соколов любил быть генераломФото: Артем КИЛЬКИН

"ВМЕСТО ЖЕНЫ С ОЛЕГОМ СТАЛА ПОЯВЛЯТЬСЯ СТУДЕНТКА"

Такого же мнения об Олеге Соколове и его друзья. Преподаватель и близкая подруга историка Ирина (имя изменено - прим.ред.) в шоке от произошедшего. Она знала педагога 20 лет, и до сих пор не может поверить в случившееся.

- Он очень интеллигентный человек, ориентированный на дружеские отношения, - рассказала "КП-Петербург" Ирина. - Вокруг него всегда было много людей. Олег устраивал много мероприятий. Кроме реконструкций были и балы, и пикники. Все было в историческом ключе. Он не был Наполеоном. Он был приказным генералом, который участвовал в сражении. Но он истинно восхищался Наполеоном, посвятил всю жизнь его изучению, Франции той эпохи. Где-то он даже преклонялся перед ним. Олег говорил, что это великая личность. Потому что Наполеон сам себя сделал, много читал, много изучал. И будучи никем завоевал полмира.

Преподаватель (крайний справа) не скрывал своих отношений со студенткой (девушка рядом)Фото: СОЦСЕТИ

Олег Соколов до встречи с Анастасией был женат и воспитывал двух детей. Раньше он был прекрасным семьянином. Но роковая студентка, судя по всему, разрушила эту идиллию.

- Я знакома с его женой, - вздыхает Анастасия. - Олег прекрасно относился к своим детям. У него две дочки от последней супруги. Он их боготворил. Одна недавно пошла в школу, другая еще нет. С детства они учат французский. Олег ведь несколько раз был женат. Он уже дедушка. Есть дочь от первого брака, которая закончила престижное учебное учреждение во Франции. Сейчас она живет там. Не знаю, как это случилось. Но в какой-то момент на мероприятиях вместо жены стала появляться эта Настя. Я не в курсе, оформлен ли у Олега сейчас развод. Но думаю, что нет.

Жена Олега, по словам подруги, делала вид, что ничего не происходит. Скандалов в семье не было. Сам же Соколов утверждает, что ссоры закатывала ему как раз Настя, которая ревновала его к дочерям.

Анастасия закончила университет с отличиемФото: СОЦСЕТИ

- Жена Олега игнорировала эти отношения, - поясняет подруга семьи Соколовых. - Я не знаю, была ли у Насти ревность к дочерям. Но она прекрасно знала, что у него жена и дети. Она же это приняла перед тем, как начать отношения. Не думаю, что была ревность.

"ОНА СМОТРЕЛА ЕМУ В РОТ"

Ирина была знакома и с любовницей Соколова. По ее словам, у пары были прекрасные отношения.

- Очень милая студентка, - делится подруга педагога. - Прекрасно образована, отличница. Она ему помогала проводить лекции. А он был лектор от бога, интересовался не только наполеоновской эпохой, но и Средневековьем. Она ведь училась под его руководством. И в аспирантуру поступила тоже. У них были хорошие отношения. Настя ездила с ним на все мероприятия, она была рядом всегда. Была влюблена в него как студентка в преподавателя. Сложно не влюбиться. Он был очень начитанный, имел широкий кругозор. Она с благоговением ему в рот смотрела.

В вузе все знали об отношениях НастиФото: СОЦСЕТИ

Удивительно, но жена Олега Соколова не собирается оставлять его в беде.

- Я с ней общалась после случившегося, - поясняет Ирина. - Она сама не очень понимает, что произошло. Олег такой человек был, который не в состоянии совершить убийство. В это нельзя поверить. Он был горячий. Мог накричать. Но руку на женщину никогда не мог поднять. У нас ведь были вечеринки и вино. Всегда веселье с саблями. А он старался подражать Наполеону и женщин не трогал. Сейчас жена будет нанимать ему хорошего адвоката.

Однако своей семье Ирина особо не распространялась об отношениях с пожилым мужчиной.

- Я узнала об этом преподавателе только из СМИ, - удивляется двоюродная сестра Насти Ольга. - Я в шоке от случившегося. Родителей Насти сейчас лучше не трогать.

Студентка увела преподавателя из семьиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742826" frameborder="0"></iframe> Доцент вуза в Петербурге расчленил любимую коллегу, засунул части тела в рюкзак и попытался утопить их в Мойке.Роман ЛЯЛИН

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