Губернатор рассказал о плюсах и минусах транспортной реформы в Петербурге

Северная столица готовится к транспортной реформе. Она вступит в силу с 15 июля 2020 года. На развитие новой системы в бюджет заложено 117 миллиардов рублей. И она подразумевает далеко не только отказ от коммерческих маршруток. Она оптимизирует и приведет транспортную сеть к единым стандартам. . О плюсах и минусах транспортной реформы в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. И подчеркнул, что положительных моментов в новой системе больше, несмотря на то, что полтора-два года горожанам придется перетерпеть неудобства.

Плюсы транспортной реформы:

Для общественного транспорта в Петербурге собираются сделать выделенную полосу движения, чтобы он не стоял в пробках. А для габаритных автобусов на дорогах появятся разворотные кольца.

Остановки в городе модернизируют, в том числе установят на них электронное расписание транспорта.

Город закупит 2600 низкопольных автобуса, в которых удобнее ездить с детскими колясками и маломобильным гражданам.

Общественный транспорт станет современнее. Это касается и системы оплаты в них. Можно будет не только проездными, но и банковскими картами.

Скоро маршрутки исчезнут с улиц Северной столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Все маршруты будут ходить строго по расписанию, а интервалы движения уменьшатся, поэтому ждать нужного транспорта нужно будет меньше.

На улицах больше не будет коммерческих маршруток. А значит, все граждане, которые имеют социальные льготы, смогут получить их абсолютно в любом транспорте.

Льгота задумана и для тех, кто делает по несколько пересадок на транспорте в течение 90 минут. Система будет работать по принципу «чем больше ездишь – тем меньше платишь». Она сама считает необходимую сумму с учетом предыдущих поездок.

Минусы транспортной реформы:

Чтобы все вышеперечисленное заработало бесперебойной системой, необходимо время. На это потребуется около двух лет.

В Петербурге существуют внутриквартальные маршрутные сети, куда могут проехать только частные маршрутки. Чем их заменить, городу еще предстоит подумать.

СКАЗАНО

Александр Беглов, губернатор Петербурга:

– Введение любых новых систем или реформ — это всегда сложный процесс. Жизнь есть жизнь, всегда будут какие-то недочеты, какие-то проблемы. Безусловно, полтора-два года потребуется, чтобы эта система заработала как слаженный механизм. Но у нас есть выбор: либо мы занимаемся этой реформой, и тогда какое-то время придется потерпеть какие-то неудобства, либо мы продолжаем работать в той системе, которая есть. Я думаю, что нужно заниматься реформой. Чем больше мы откладываем решение этих вопросов, тем больше мы тратим средств из бюджета и тем некомфортнее жителям нашего города.