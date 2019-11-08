«Винный шкаф» на Рубинштейна закроют 9 ноября

В субботу, 9 ноября 2019 года, в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна 9/3, лит. А, закрывается популярный бар «Винный шкаф», который стал одним из самых ярких примеров борьбы жителей Петербурга против малого и среднего бизнеса.

Еще в конце июля Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил ООО «Любимое вино моей мамы», которое управляло баром, осуществлять деятельность по оказанию услуг общественного питания, подачи напитков в этом помещении. Главной претензией Роспотребнадзора стало то, что на одном этаже с ним расположены жилые квартиры. При этом, как заверили представители заведения, в рамках судебного процесса не было представлено никаких экспертных заключений относительно ухудшения условий проживания. Логично, что без них физически нельзя устранить нарушения.

- История с «Винным шкафом» ярко иллюстрирует несовершенство действующего законодательства и норм, которые часто невыполнимы, когда речь идет о помещениях, расположенных в исторических зданиях, - комментирует вице-президент Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ритейла Артем Гудченко. - А это как минимум 90% рынка стрит-ритейла в центре Петербурга. Ограничения по размещению оборудования на фасадах, запрет на погрузку и разгрузку товаров, постоянно меняющиеся регламенты работы заведений – лишь малая доля проблем, с которыми ежедневно сталкиваются собственники и арендаторы помещений в центре города. Не добавляет оптимизма отношение к проблеме со стороны властей и местных жителей, когда запретить проще, чем найти компромисс, удовлетворяющий всех участников процесса.

Фото предоставлено баром «Винный шкаф».

Бар «Винный шкаф» далеко не первое заведение, которое закрывается после проверок Роспотребнадзора по сигналу от местных жителей. С начала этого года на улице Рубинштейна прекратили работу такие заведения как: Varvara, «Скобари», «Китайская квартира Брюса Ли», Zazazu.

Своеобразным катализатором обострения ситуации на улице Рубинштейна стал прошедший в 2018 году чемпионат мира по футболу, который усилил негативное отношение к заведениям общепита. В середине мая прошлого года некоторые жители провели даже пикеты против превращения улицы «в один сплошной ресторан».

- В последнее время и так чрезмерное административное давление на заведения главной ресторанной улицы Петербурга стало еще сильнее. Да, здесь накопилась масса нерешенных вопросов и стрит-ритейл необходимо регулировать. Но не нужно забывать, что именно он обеспечивает большое количество рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет, формирует качественную социальную и туристическую инфраструктуру. В законодательстве сегодня есть очевидный дисбаланс в пользу жильцов, а интересы собственников и арендаторов не учитываются, – отмечает Артем Гудченко.

По его словам, Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ритейла намерена исправить сложившуюся ситуацию с помощью саморегулирования. И не только на улице Рубинштейна.

- В настоящее время мы активно занимаемся разработкой и продвижением законодательных инициатив, направленных на защиту интересов участников рынка. Также будем стимулировать формирование норм и стандартов для заведений, развивать профессиональные знания и навыки участников рынка. Уже в начале следующего года под эгидой Ассоциации пройдет первый Всероссийский форум, посвященный проблемам отрасли. По его итогам будет подготовлен пакет законодательных инициатив, – резюмировал он.

Напомним, что недавно бюро юридических стратегий Legal to Business, также входящее в Ассоциацию, составило список самых популярных жалоб жильцов многоквартирных домов на предпринимателей. На первом месте – нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил (в том числе вывоз мусора, нарушение правил дезинсекции и дезинфекции). Это основная жалоба, по которой могут приостановить деятельность ресторана или магазина. На втором месте – незаконное использование имущества (размещение вывесок, веранд, кондиционеров и т. д.), на третьем – нарушение законодательства о тишине. Замыкают рейтинг нарушения правил пожарной безопасности и законодательства об объектах культурного наследия.