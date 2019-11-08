2019-11-08T16:21:15+03:00
Общество

Essity присоединилась к «Глобальному дню волонтера»

И поддержала инициативу розничной сети Watsons
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Essity присоединилась к «Глобальному дню волонтера».Essity присоединилась к «Глобальному дню волонтера».
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В пятницу, 8 ноября 2019 года, в Санкт-Петербурге пройдет ежегодная благотворительная акция «Глобальный день волонтера» при участии компании Watsons, розничной сети магазинов красоты и здоровья. В этом году мероприятие состоится совместно с петербургским Благотворительным фондом AdVita и компанией Essity - международного производителя товаров для гигиены и здоровья.

- Участие в данной благотворительной акции дает нашей компании возможность помочь тем, кто нуждается в средствах личной гигиены. Мы надеемся, что такой скромный, но необходимый дар поможет сделать их жизнь более комфортной, - говорит директор по торговому маркетингу подразделения потребительских товаров компании Essity Варвара Светлова.

По словам волонтеров петербургского Благотворительного фонда AdVita («Ради жизни»), самыми недостающими товарами являются средства личной гигиены. В рамках данной инициативы компания Essity передаст подопечным фонда, проходящим сложное и дорогостоящее лечение в больницах Санкт-Петербурга, детские подгузники, подгузники для взрослых, носовые платочки и бумажные салфетки для лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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