Essity присоединилась к «Глобальному дню волонтера»

В пятницу, 8 ноября 2019 года, в Санкт-Петербурге пройдет ежегодная благотворительная акция «Глобальный день волонтера» при участии компании Watsons, розничной сети магазинов красоты и здоровья. В этом году мероприятие состоится совместно с петербургским Благотворительным фондом AdVita и компанией Essity - международного производителя товаров для гигиены и здоровья.

- Участие в данной благотворительной акции дает нашей компании возможность помочь тем, кто нуждается в средствах личной гигиены. Мы надеемся, что такой скромный, но необходимый дар поможет сделать их жизнь более комфортной, - говорит директор по торговому маркетингу подразделения потребительских товаров компании Essity Варвара Светлова.

По словам волонтеров петербургского Благотворительного фонда AdVita («Ради жизни»), самыми недостающими товарами являются средства личной гигиены. В рамках данной инициативы компания Essity передаст подопечным фонда, проходящим сложное и дорогостоящее лечение в больницах Санкт-Петербурга, детские подгузники, подгузники для взрослых, носовые платочки и бумажные салфетки для лица.