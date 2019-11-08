Хоха возвращается на телевидение

В воскресенье, 10 ноября в 22.00 на телеканале «78» премьера – «Большой Хоха». Одним из ведущих программы станет знаменитый хулиган ленинградского телевидения, любимец публики – Хоха.

Когда-то программа «Большой фестиваль» собирала перед телеэкранами миллионы юных зрителей, которые с нетерпением ждали даже не мультфильмов, а кукольных ведущих: Хоху, Тото и Веснушку.

Прошло 18 лет с последней встречи. И вот - из маленького хулигана вырос серьезный ведущий, который научился рассуждать на взрослые темы, волнующие петербуржцев. И делает это точно, остро, иронично. Он хочет знать: кем стали его зрители – мальчики и девочки из Ленинграда? Как они влияют на жизнь современного Петербурга?

Соведущей Хохи станет журналист Инна Чукина, а в новостной бригаде будут работать специальные корреспонденты - Дятел и Носок.

Сатирическая новостная программа «Большой Хоха» будет выходить в эфир каждое воскресенье в 22.00 на главном городском Телеканале «78».