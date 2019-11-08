Столики от 100 тысяч до миллиона: Группа «Ленинград» даст новогодний концерт с банкетом в Санкт-Петербурге

Громкие заявления о том, что гастрольный тур-2019 станет прощальным для группы «Ленинград», на самом деле распускать мегапопулярный и прибыльный коллектив Сергей Шнуров не собирается. Дав заключительный концерт в туре на петербургской «Газпром Арене», музыканты отправились с выступлением в Нью-Йорк. А на Новый год «Ленинград» ждут в Москве и Санкт-Петербурге. И стоимость столиков на концерт с банкетом маленькой не назовешь.

- Несмотря на обещания про отпуск: 30 декабря, 20.00 - предновогодний концерт в Москве. 31 декабря, 23.00 - новогодняя ночь с группировкой «Ленинград» в Санкт-Петербурге. Приглашаем отправить старый год на три буквы, - говорится на странице группы в соцсетях.

При этом смотреть на музыкантов придется не с трибун, а из-за столов. Именно там будут сидеть жующие и пьющие гости мероприятия.

- На новогодний концерт группировки «Ленинград» «Тинькофф Арена» превратится в большую VIP-зону со столиками. Зрителей будет ждать сет закусок и игристое, - завлекают организаторы.

А вот остальное угощение придется заказывать дополнительно.

При этом стоимость выкупа одного столика на четырех человек начинается от 100 тысяч рублей. Есть варианты за 180, 250 и больше тысяч на двоих, но сидеть придется рядом с незнакомыми людьми.

Самый шикарный вариант - ложи. Ее выкупить можно только целиком. За 600 тысяч на шестерых или за миллион на компанию из 10 человек соответственно.

И надо сказать, что высокие цены пугают далеко не всех. Несмотря на то, что до Нового года больше полутора месяцев, треть билетов уже раскуплена.