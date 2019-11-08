2019-11-08T19:07:08+03:00
Общество

Лазурный автовояж: Семак надеется, что все автобусы в Петербурге станут «зенитовскими»

По центру Петербурга начал курсировать сине-бело-голубой транспорт
Ольга НАЗАРКИНА
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Раскрасить автобусы в зенитовские цвета решили для привлечения внимания к клубу новых болельщиков.Раскрасить автобусы в зенитовские цвета решили для привлечения внимания к клубу новых болельщиков.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В пятницу на дороги Петербурге выпустили два новых автобуса (МАЗ и VolgaBus), раскрашенных в цвета «Зенита». Они работают на маршрутах №1 и №3. И их для эксперимента выбрали не наобум: первый – номер победителей, тройка – символизирует букву «З».

Одними из первых пассажиров новых лазурных автобусов стал главный тренер «Зенита» Сергей Семак и генеральный директор клуба Александр Медведев.

Одними из первых пассажиров новых лазурных автобусов стал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одними из первых пассажиров новых лазурных автобусов стал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.Фото: Олег ЗОЛОТО

- У футбольного клуба «Зенит» особое положение в Петербурге, в городе любят футбол и город ассоциируется с командой. Рады вместе с игроками основного состава, «Зенита»-2 и молодежной команды стать первыми пассажирами новых автобусов, - заявил после поездки Семак.

По мнению наставника «Зенита», идея раскрасить автобусы в зенитовские цвета была отличной, и этом поможет привлечь новых болельщиков.

Команда стала первыми пассажирами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Команда стала первыми пассажирами.Фото: Олег ЗОЛОТО

Особенно приятно, по его словам, было снова проехать по центру Петербурга:

- Поднять глаза от экранов телевизоров и мобильных, посмотреть на ту красоту, которая нас окружает.

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков (в центре). Фото: Олег ЗОЛОТО

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков (в центре).Фото: Олег ЗОЛОТО

Семак добавил, что зенитовцы часто пользуются общественным транспортом, особенно метро, и в родном Петербурге, и в других городах на выездах.

- Чем больше людей будет пользоваться общественным транспортом, тем комфортнее и удобнее станет на дорогах Северной столицы, - уверен он.

Автобусы будут курсировать на маршрутах №1 и №3. Фото: Олег ЗОЛОТО

Автобусы будут курсировать на маршрутах №1 и №3.Фото: Олег ЗОЛОТО

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, как и Семак, считает, что раскраска автобусов в цвета клуба поможет привлечь новых болельщиков сине-бело-голубых.

- Сегодня очень интересный день. Мы не только проехали часть маршрута на новом автобусе, окраска которого, надеемся, станет главной для всего городского транспорта, - сказал он.

«Зенит» - неотъемлемый символ города, как Дворцовая площадь. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Зенит» - неотъемлемый символ города, как Дворцовая площадь.Фото: Олег ЗОЛОТО

Медведев обратил внимание, что на автобусах нет никакой рекламы, только символ: «Один город – одна команда». Важно, что краска, которой покрасили автобусы, светоотражающая и это важно для вопроса безопасности.

- «Зенит» - неотъемлемый символ города, как Дворцовая площадь, как Петропавловская крепость. Клуб, безусловно, привлекает внимание не только петербуржев, но всех россиян. У нас болельщики есть и по всему миру. И этот шаг по транспорту может стать еще одним способом комфортного привлечения наших болельщиков, - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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