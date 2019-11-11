Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин - о провале Туктамышевой в Китае: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону

В Китайском городе Чунцин прошел очередной этап серии Гран-при по фигурному катанию. Увы, но для петербургским болельщикам ничего кроме разочарования соревнования в Китае не принесли. Елизавета Туктамышева выиграла бронзу. Но именно из-за этой бронзы любимица Петербурга скорее всего закончит сезон выступлений на международных соревнованиях.

В Китае Елизавете Туктамышевой нужно было занимать место не ниже второго. Только победа или серебряная медаль гарантировали ей выход в Финал Гран-при, который пройдет в декабре в Италии. В такие довольно жесткие рамки ученица Алексея Мишина сама загнала себя, неудачно выступив на первом этапе в США. Тогда Туктамышева, сославшись на сложность смены часовых поясов, провалила короткую программу. В итоге она осталась лишь третьей. Теперь же нужно было отыгрываться. Выиграть у Анны Щербаковой, штампующей четверные с улыбкой на лице, казалось мало реальным. Но в серебре для Лизы мало кто сомневался. Мало кто, но не сама Лиза. Неделю перед важнейшим Этапом Гран-при она провела довольно странно. Давала длинные, явно выматывающие интервью для ютуб каналов. Несколько часов подарила фотосессиям в красном кресле на пустынном льду. Обо всем она подробно рассказывала на своих страницах в соцсетях. Более того, заявила о том, собирается запускать собственную линию одежды с символикой фигурного катания. От ее лица в Инстаграмме был проведен опрос, в котором у читателей спрашивали какие слова у них ассоциируются с фигурным катанием, какую одежду они предпочитают носить. Туктамышева заявила, что через несколько месяцев уже первая линия одежды будет готова. Что ж, времени на дизайн у нее теперь много.

На турнире в Китае Туктамышева удивила всех очередной сменой программы. В начале сезона Елизавета никак не могла определиться с коротком номером. То выступала с постановкой канадского специалиста, то выходила на лед с более традиционной, той на которой наставила Алексей Николаевич Мишин. Наконец, вроде бы определилась, сделав ставку на новаторство. Но тут настал черед менять произвольную программу. Такое в истории фигурного катания случалось нечасто. Да, бывает, что по ходу сезона спортсмен с тренером понимают, что программа не получилась, ее не оценили судьи. Тогда в срочном порядке меняют номер. Но чтобы по ходу сезона фигурист менял сразу две программы — это нонсенс. Елизавета вернулась к своему прошлогоднему номеру.

- Я захотела вернуть старую программу после этапа Гран-при в США, думаю, что она принесет мне больше баллов, больше эмоций и наслаждения. Я ее очень люблю, так как прошлый сезон у меня не получился полноценным, и я решила, что «не накатала» ее еще, - объяснила свое решение фигуристка.

И действительно, произвольная программа у Туктамышевой получилась очень яркой. Однако судьи решили иначе, чем вызвали очень много споров.

- Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону. Общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа русских женщина в финале Гран-при, - прямо высказался Алексей Мишин.

Весьма вероятно, что в Финале выступят как минимум четыре (из шести) участниц из России. И в такой ситуации чуть придержать остальных девушек кажется вполне логичным. Еще никогда в одном виде фигурного катания не было всех участниц из одной страны. Но с другой стороны, Елизавета Туктамышева не каталась идеально. Ошибок было много и на первом этапе, да и в Китае в обоих программах было много весьма серьезных недочетов.

- Против лома нет приема. Надо кататься так, чтобы быть на две головы сильнее соперников. Тогда и судьи будут бессильны, и политическая ситуация отойдет на второй план, - сказал олимпийский чемпион Олег Васильев.

Так или иначе, но шансов на Финал Гран-при у Елизаветы маловато. Что дальше? Дальше Елизавета выступит на чемпионате России в конце декабря. По его итогам будет сформирована сборная на Чемпионат Европы. Путевок у нашей страны всего три. Пока ученицы Этери Тутберидзе смотрятся настолько уверенно и солидно, что кажется, что путевки они разыграют между собой. Их итак четверо (Трусова, Загитова, Косторная и Щербакова). Вмешаться в их спор будет сложно. А значит и поездка на чемпионат Европы выглядит пока малореальной.

Выступление второй петербургской фигуристки в Китае - чемпионки Европы прошлого года Софьи Самодуровой оказалось в тени. Но и она жаловалась на судейство. Увидев свои оценки после короткой программы, она и вовсе развела руками. Мол, ну как же так можно. Софья в итоге оказалась пятой. Но у нее есть еще один этап в запасе. Выиграй она там, поедет на Финал. Хотя, откровенно говоря, шансы на победу весьма скромные.