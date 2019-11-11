2019-11-11T17:18:59+03:00
Общество

Почему «бубль-гум» розовый и не прилипает к зубам: 8 интересных вопросов о жевательной резинке

Также вы узнаете, как производят резинку и сколько в ней воды
Поделиться:
«Бубль-гум» жуют во всем мире уже больше 100 лет. Фото freepik.com.«Бубль-гум» жуют во всем мире уже больше 100 лет. Фото freepik.com.
Изменить размер текста:

Много лет жевательная резинка становится объектом исследований. Ученые по всему миру ищут ее позитивное влияние на здоровье полости рта, память, внимание. Да и сама по себе резинка заслуживает того, чтобы изучить ее получше. Давайте выясним, как изготавливают это кондитерское изделие и как добиваются его уникальных свойств - эластичности и яркого вкуса.

Специальной «печи» на заводах нет. Но процесс изготовления жевательной резинки и, правда, напоминает то, как пекут булочки. Сначала все ингредиенты помещают в большие миксеры с подогревом. Они замешивают «тесто» однородной консистенции. Получившуюся массу пропускают через экструдер и тонко раскатывают большой механической «скалкой». Затем пласт разделяют на полоски, которые нарезают на пластинки или подушечки. Продукт охлаждают, а подушечки еще глазируют и сушат. Финальная стадия — упаковка.

Из «теста» получаются пластинки или подушечки. Фото: завод компании Mars Wrigley в Санкт-Петербурге.

Из «теста» получаются пластинки или подушечки. Фото: завод компании Mars Wrigley в Санкт-Петербурге.

Специальную жевательную резинку для надувания пузырей - «бубль-гум» - изобрел в 1928 году американец Уолтер Димер. Когда он экспериментировал с формулой, пытаясь добиться максимальной эластичности, ему понадобился краситель. Под рукой оказался только розовый - он и пошел в ход. Насыщенный цвет так полюбился покупателям, что закрепился за этим продуктом на долгие годы. Хотя сегодня существует жевательная резинка голубого, желтого, черного и многих других цветов.

Розовый стал традиционным цветом жевательной резинки. Фото freepik.com.

Розовый стал традиционным цветом жевательной резинки. Фото freepik.com.

В жевательной резинке очень мало воды - не более 3%. Чтобы она не становилась слишком жесткой и не засыхала, в резиновую основу добавляют специальные смягчающие компоненты. Обычно смягчители изготавливают из глицерина или растительных масел. У каждого бренда жевательной резинки своя уникальная формула. Нужного соотношения мягкости и эластичности производитель добивается, используя разные резиновые основы. Попадая в рот, резинка увлажняется слюной, отчего содержание жидкости в ней повышается, и она становится еще более мягкой и эластичной.

Чтобы создать плотный верхний слой, каждую подушечку покрывают сиропом (у резинок без сахара даже сироп состоит из альтернативных подсластителей) и позатем накатывают несколько слоев пудры. Чтобы драже не слиплись между собой, а обсыпка шла равномерно, делают это в специальном аппарате, похожем на барабан стиральной машины. После этого подушечки высушивают потоком воздуха, добиваясь гладкой и ровной поверхности.

Так сегодня производят жевательную резинку. Фото: завод компании Mars Wrigley в Санкт-Петербурге.

Так сегодня производят жевательную резинку. Фото: завод компании Mars Wrigley в Санкт-Петербурге.

5. Как придают вкус жевательной резинке?

Вкус каждой подушечки и пластинки зависит от того, какой ароматизатор входит в ее состав. В производстве используются как синтетические ароматизаторы (они, как правило, передают вкус фруктов и ягод), так и натуральные (например, мята, ментол, корица). Для передачи необычных вкусов, например, «Фруктовый коктейль», «Мохито» и другие - производители разрабатывают секретные рецепты с несколькими десятками компонентов.

Жвачку делают действительно на любой вкус – от «мяты» до «фруктового коктейля». Фото: завод компании Mars Wrigley в Санкт-Петербурге.

Жвачку делают действительно на любой вкус – от «мяты» до «фруктового коктейля». Фото: завод компании Mars Wrigley в Санкт-Петербурге.

6. Почему жвачка не прилипает к зубам?

Главная причина - слюна: она увлажняет зубы и препятствует прилипанию к ним резинки. Зубы на нижней челюсти имеют естественные округлости и впадины, в которых скапливается слюна при жевании. Резинка может начать липнуть к зубам, если слюны вырабатывается крайне мало. Увеличивается липкость и при нагревании. Проведите эксперимент: выпейте горячего чая, а потом пожуйте жевательную резинку - она станет вязкой. Кстати, если резинка прилипла к одежде, столу или другому предмету, приложите к ней лед. Она затвердеет, и убрать ее будет легко.

Жевательная резинка сохраняет улыбку. Фото freepik.com.

Жевательная резинка сохраняет улыбку. Фото freepik.com.

7. Можно ли «переесть» жевательную резинку?

На упаковках жевательной резинки без сахара можно встретить предупреждения о том, что подсластители могут оказывать слабительное действие при чрезмерном употреблении. На практике сделать это чрезвычайно сложно. Чтобы превысить рекомендуемую врачами дозу, нужно употребить за день несколько десятков пачек жевательной резинки. Поэтому ответ таков: можно, но вероятность этого крайне мала.

«Переесть» жвачку почти невозможно. Фото pixabay.com.

«Переесть» жвачку почти невозможно. Фото pixabay.com.

8. Правда ли, что одни вкусы жевательной резинки полезнее других?

Это утверждение очень условно соответствует действительности. Важнейшая функция жевательной резинки для здоровья полости рта связана со стимулированием выработки слюны. Она смывает остатки пищи и препятствует размножению бактерий, вызывающих кариес. Группа ученых выяснила, что быстрее и обильнее всего слюна выделяется при употреблении клубничной и яблочной жевательной резинки. Зато жевательная резинка с мятным и коричным вкусами лучше восстанавливает кислотно-щелочной баланс во рту.

Еще больше интересных фактов о жвачке читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вместе со страной: Незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте
В этом году к юбилейной, пятой по счету просветительской акции присоединились инвалиды по зрению из разных регионов. Корреспонденты «КП» побывали на площадках проведения диктанта
Новости 24
На улице Звездной автобус снес двух пешеходов, один из которых погиб на месте
Суд ограничился условным наказанием для экс-замглавы Фонда имущества Петербурга, сознавшегося во взятке
Жители Сестрорецка и Репино остались без света вечером 11 ноября
Китаянка с долгами хотела сбежать из Петербурга, но попалась в автобусе судебным приставам
Следком завел уголовное дело после отравления сотрудников «Ленты»
Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ, заключили под стражу в СИЗО на два месяца
Маньяк из фильма «Крик» разбил топором дверь парадной в Приморском районе
Парламент Ленобласти в первом чтении принял законопроект о «Земельном капитале» для многодетных
Смольный выделил три участка под строительство новых храмов в Петербурге
Петербуржцев просят заранее приезжать в Пулково из-за дорожного ремонта
Северную набережную Обводного канала ждет благоустройство
Подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ Олег Соколов перенес инфаркт
Водолазы нашли в реке туловище выпускницы СПбГУ, убитой любовником-доцентом
Умерла петербургская актриса кино и театра Ольга Завьялова
Мать убитой студентки считает доцента СПбГУ вменяемым
Петербургских автомобилистов предупредили о мокром снеге, дожде и гололеде 12 ноября
У женщины-инженера от «Пятерочки» угнали джип за 3 миллиона вместе с собакой
Петербуржец избил водителя скорой помощи, который мешал ему выехать с парковки
Причиной отравления в столовой «Ленты» стал больной работник кухни
Историк СПбГУ Олег Соколов плачет, ожидая меры пресечения в Петербурге
Бассейн кипятка образовался у школы на улице Маршала Казакова в Петербурге
Вантовый мост открыли после ремонта на две недели раньше
Число фальшивых денег в Петербурге выросло на 13 процентов
У замначальника «Газпрома» в Петербурге угнали красный Land Rover
Команда ИТМО завоевала серебряные медали на Всемирной олимпиаде роботов
В Мурино мигрант зажимал 11-летнюю школьницу в лифте
28-летнего мужчину раздавило сорвавшейся кабиной грузовика во время ремонта
Столовую «Ленты» закрыли по решению суда на 37 суток
Таксист изнасиловал инвалида-колясочницу в Петербурге, а после любезно проводил ее домой