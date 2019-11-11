Почему «бубль-гум» розовый и не прилипает к зубам: 8 интересных вопросов о жевательной резинке

Много лет жевательная резинка становится объектом исследований. Ученые по всему миру ищут ее позитивное влияние на здоровье полости рта, память, внимание. Да и сама по себе резинка заслуживает того, чтобы изучить ее получше. Давайте выясним, как изготавливают это кондитерское изделие и как добиваются его уникальных свойств - эластичности и яркого вкуса.

Специальной «печи» на заводах нет. Но процесс изготовления жевательной резинки и, правда, напоминает то, как пекут булочки. Сначала все ингредиенты помещают в большие миксеры с подогревом. Они замешивают «тесто» однородной консистенции. Получившуюся массу пропускают через экструдер и тонко раскатывают большой механической «скалкой». Затем пласт разделяют на полоски, которые нарезают на пластинки или подушечки. Продукт охлаждают, а подушечки еще глазируют и сушат. Финальная стадия — упаковка.

Из «теста» получаются пластинки или подушечки. Фото: завод компании Mars Wrigley в Санкт-Петербурге.

Специальную жевательную резинку для надувания пузырей - «бубль-гум» - изобрел в 1928 году американец Уолтер Димер. Когда он экспериментировал с формулой, пытаясь добиться максимальной эластичности, ему понадобился краситель. Под рукой оказался только розовый - он и пошел в ход. Насыщенный цвет так полюбился покупателям, что закрепился за этим продуктом на долгие годы. Хотя сегодня существует жевательная резинка голубого, желтого, черного и многих других цветов.

Розовый стал традиционным цветом жевательной резинки. Фото freepik.com.

В жевательной резинке очень мало воды - не более 3%. Чтобы она не становилась слишком жесткой и не засыхала, в резиновую основу добавляют специальные смягчающие компоненты. Обычно смягчители изготавливают из глицерина или растительных масел. У каждого бренда жевательной резинки своя уникальная формула. Нужного соотношения мягкости и эластичности производитель добивается, используя разные резиновые основы. Попадая в рот, резинка увлажняется слюной, отчего содержание жидкости в ней повышается, и она становится еще более мягкой и эластичной.

Чтобы создать плотный верхний слой, каждую подушечку покрывают сиропом (у резинок без сахара даже сироп состоит из альтернативных подсластителей) и позатем накатывают несколько слоев пудры. Чтобы драже не слиплись между собой, а обсыпка шла равномерно, делают это в специальном аппарате, похожем на барабан стиральной машины. После этого подушечки высушивают потоком воздуха, добиваясь гладкой и ровной поверхности.

Так сегодня производят жевательную резинку. Фото: завод компании Mars Wrigley в Санкт-Петербурге.

5. Как придают вкус жевательной резинке?

Вкус каждой подушечки и пластинки зависит от того, какой ароматизатор входит в ее состав. В производстве используются как синтетические ароматизаторы (они, как правило, передают вкус фруктов и ягод), так и натуральные (например, мята, ментол, корица). Для передачи необычных вкусов, например, «Фруктовый коктейль», «Мохито» и другие - производители разрабатывают секретные рецепты с несколькими десятками компонентов.

Жвачку делают действительно на любой вкус – от «мяты» до «фруктового коктейля». Фото: завод компании Mars Wrigley в Санкт-Петербурге.

6. Почему жвачка не прилипает к зубам?

Главная причина - слюна: она увлажняет зубы и препятствует прилипанию к ним резинки. Зубы на нижней челюсти имеют естественные округлости и впадины, в которых скапливается слюна при жевании. Резинка может начать липнуть к зубам, если слюны вырабатывается крайне мало. Увеличивается липкость и при нагревании. Проведите эксперимент: выпейте горячего чая, а потом пожуйте жевательную резинку - она станет вязкой. Кстати, если резинка прилипла к одежде, столу или другому предмету, приложите к ней лед. Она затвердеет, и убрать ее будет легко.

Жевательная резинка сохраняет улыбку. Фото freepik.com.

7. Можно ли «переесть» жевательную резинку?

На упаковках жевательной резинки без сахара можно встретить предупреждения о том, что подсластители могут оказывать слабительное действие при чрезмерном употреблении. На практике сделать это чрезвычайно сложно. Чтобы превысить рекомендуемую врачами дозу, нужно употребить за день несколько десятков пачек жевательной резинки. Поэтому ответ таков: можно, но вероятность этого крайне мала.

«Переесть» жвачку почти невозможно. Фото pixabay.com.

8. Правда ли, что одни вкусы жевательной резинки полезнее других?

Это утверждение очень условно соответствует действительности. Важнейшая функция жевательной резинки для здоровья полости рта связана со стимулированием выработки слюны. Она смывает остатки пищи и препятствует размножению бактерий, вызывающих кариес. Группа ученых выяснила, что быстрее и обильнее всего слюна выделяется при употреблении клубничной и яблочной жевательной резинки. Зато жевательная резинка с мятным и коричным вкусами лучше восстанавливает кислотно-щелочной баланс во рту.

Еще больше интересных фактов о жвачке читайте здесь.