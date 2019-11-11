«Она уже уходила, когда он выстрелил»: экстрасенс Татьяна Ларина – об убийстве 24-летней девушки доцентом СПбГУ Олегом Соколовым

7 ноября произошло одно из самых темных и мрачных событий в новейшей истории Санкт-Петербурга: 63-летний доцент-историк СПбГУ Олег Соколов выстрелом из обреза в упор убил свою 24-летнюю любовницу, Анастасию Ещенко. А после – хладнокровно распилил девушку на части обыкновенной ручной пилой и попытался утопить останки в реке Мойке. И хотя это происшествия за минувшие четыре дня разобрали, казалось бы, едва ли не поминутно, в нем все еще хватает белых пятен. Чтобы разобраться в том, что именно случилось в квартире Соколова в ту роковую ночь, мы обратились к известному экстрасенсу Татьяне Лариной.

У мрачного «мемориала» уже появились цветы: четыре алых розы и белые орхидеиФото: Олег ЗОЛОТО

«У НИХ БЫЛИ ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ИГРЫ»

С Татьяной мы встретились у парадной дома на набережной Мойки, 82 – того самого, в котором разыгралась кровавая драма. Пока шло разбирательство, в каменной нише возле двери кто-то повесил фото убитой – 24-летней Анастасии Ещенко. У мрачного «мемориала» уже появились цветы: четыре алых розы и белые орхидеи. Нашей гостье всего одного взгляда на улыбающуюся девушку хватило, чтобы понять: с жуткой историей, которая развернулась 7 ноября в квартире доцента Соколова, все не так просто.

- У них были игры, - рассказала Ларина. – Взаимовыгодные игры. Я бы сказала, что в их отношениях царили бартер, коммерция. Он получал от нее чувственность, в которой очень нуждался. Она от него – какие-то материальные блага. Возможно, он помогал ей подняться по карьерной лестнице.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Олег Соколов рассказал о подробностях убийства своей любовницы-аспирантки 00:00 00:00

По словам экстрасенса, называть Соколова и Ещенко «любовника» некорректно – искренней любви в их отношениях не было. Со стороны девушки все началось несколько лет назад с уважения к знаниям и таланту харизматичного преподавателя.

- Она была очень хорошей актрисой, - продолжает наша собеседница. – Пожалуй, все-таки в хорошем смысле слова. Знала, когда можно быть собой, а когда лучше притвориться и подыграть человеку, знала, что и в какой момент лучше сказать. Девочка определенно была непростая, с характером. И жаль, что все так обернулось – у нее были большие возможности и перспективы.

«ОН ОЧЕНЬ ИСПУГАЛСЯ»

Татьяна Ларина также согласилась попытаться восстановить для нас картину драматических событий, развернувшихся в ту роковую ночь в квартире СоколоваФото: Олег ЗОЛОТО

Татьяна Ларина также согласилась попытаться восстановить для нас картину драматических событий, развернувшихся в ту роковую ночь в квартире Соколова. По ее словам, убийству предшествовал скандал.

- Они разговаривали на повышенных тонах, - поделилась своими ощущениями экстрасенс. – Она хотела его бросить, начала говорить, что ей больше ничего не надо. А он очень боялся одиночества и вдобавок имел… манию величия – я бы сказала так. Мог впадать в крайности, вести себя не так, как вел обычно с коллегами и друзьями. И она сказала ему что-то очень грубое, очень обидное. И уже собиралась уходить – и даже уже уходила, когда у него случилось какое-то затмение. Он не хотел ее убивать. Он чего-то очень испугался.

Прохожие останавливаются около самодельного мемориалаФото: Олег ЗОЛОТО

Тем не менее, замечает Ларина, есть все основания полагать, что до Анастасии у Соколова были и другие девушки, которые терпели от него грубость, унижения и угрозы.

- Такие вещи вдруг не появляются, они приходят по нарастающей, - уверена наша гостья. - Я думаю, что пострадавших будет несколько. В этом деле еще много странностей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743138" frameborder="0"></iframe> Доцент СПбГУ Соколов, подозреваемый в убийстве студентки, расплакался в зале суда.Роман ЛЯЛИН

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