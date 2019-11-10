2019-11-10T17:18:35+03:00
Происшествия

«Он находится в шоке»: Адвокат преподавателя СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, раскрыл подробности допроса

Олег Соколов признал свою вину и раскаялся
Роман ЛЯЛИН
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Олег Соколов начал давать показания Фото: spbu.ruОлег Соколов начал давать показания Фото: spbu.ru
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В Санкт-Петербурге следователи продолжают работать с преподавателем СПбГУ, которого подозревают в убийстве своей бывшей студентки - 24-летней Анастасии Ещенко. Кавалер Ордена почетного легиона и известный историк Олег Соколов пытался избавиться от трупа, выкинув части тела в реку Мойку. Но педагог не удержался и сам упал в воду. В итоге его спасли приехавшие сотрудники МЧС. Вместе с ним достали и его рюкзак, в котором нашли отрубленные руки. Оперативники сразу же наведались в квартиру Соколова, где и обнаружили части тела расчлененной девушки.

Как стало известно "КП", студентка влюбилась в преподавателя еще во время учебы. Между ними завязался роман. Оба увлекались историей и личностью Наполеона. Так общие пристрастия обернулись бурным романом, который продолжался несколько лет. Но сказка закончилась трагедией. Во время ссоры преподаватель застрелил возлюбленную.

Сам Соколов сейчас находится в Мариинской больнице, куда его доставили с переохлаждением. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Олег Соколов увлекался исторической реконструкцией Фото: Артем КИЛЬКИН

Олег Соколов увлекался исторической реконструкциейФото: Артем КИЛЬКИН

- Врачи дали согласие на проведение следственных действий, - пояснил "КП-Петербург" адвокат Соколова Александр Почуев. - Хотя его состояние здоровья вызывает вопросы. Мой подзащитный уже дал показания. Он признал свою вину и раскаялся. Но от более подробных показаний он отказался, воспользовавшись возможностью не свидетельствовать против себя. Потому что сейчас он находится в шоке.

Здесь произошло убийство Фото: Олег ЗОЛОТО

Здесь произошло убийствоФото: Олег ЗОЛОТО

Адвокат Олега Соколова предостерегает всех от преждевременного осуждения педагога.

- Виновным у нас признает суд, - пояснил адвокат. - Общество разделилось на два лагеря. Кто-то осуждает моего подзащитного, кто-то не может поверить в то, что он мог совершить убийство. Ведь Олег Соколов личность известная. Он сделал много хороших поступков. В ближайшее время будет суд, на котором ему должны избрать меру пресечения.

Девушка найдена мертвой Фото: СОЦСЕТИ

Девушка найдена мертвойФото: СОЦСЕТИ

Доцент вуза в Петербурге расчленил любимую коллегу, засунул части тела в рюкзак и попытался утопить их в Мойке.Роман ЛЯЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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