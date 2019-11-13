Как лечат рак в Санкт-Петербурге

ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Онкозаболевания - настоящий бич современности. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2018 году от них умерло почти 10 миллионов человек в мире. Наибольшей опасности, сказываются экология и образ жизни, подвержены жители мегаполисов, поэтому именно здесь наиболее остро ощущается необходимость в качественном и доступном лечении. Национальный проект «Здравоохранение», реализуемый в нашей стране, предполагает борьбу с онкологическими заболеваниями, снижение смертности среди онкологических больных, реабилитацию и социализацию данной категории пациентов. Данный проект позволил увеличить финансирование медицинских учреждений, в том числе Клинической больницы № 122 имени Л. Г. Соколова, на борьбу с онкозаболеваниями. - В рамках проекта мы смогли сократить время ожидания пациентами онкологической помощи. При этом оперативные вмешательства проводятся с использованием самых современных технологий, - поделился доктор медицинских наук, заместитель главного врача по хирургической работе Клинической больницы № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России, заведующий кафедрой факультетской хирургии СПбГУ Виктор Анатольевич Кащенко в эфире программы «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге».

Виктор Кащенко. Фото: предоставлено КБ № 122.

Как рассказал Виктор Анатольевич, лечение пациентов в крупной многопрофильной клинике КБ № 122 имеет ряд преимуществ и прежде всего за счет наиболее полной реализации мультидисциплинарного подхода.

- Сегодня многие заболевания теряют свою дисциплинарную принадлежность. Онкологические заболевания - яркий пример мультидисциплинарной проблемы. При одном заболевании могут потребоваться разные специалисты, причем не только внутри специальности онкология, но и за ее пределами, - отметил Кащенко.

Он подчеркнул, что онкология чаще всего поражает людей в возрасте, когда пациенты отягощены другими заболеваниями, например, гипертонической болезнью, атеросклерозом, сахарным диабетом. Без всестороннего взаимодействия целой команды врачей организовать помощь сложно. Взаимодействие пронизывает все этапы лечения пациента. Оно начинается еще до старта основного лечения. Например, специалисты-нутрициологи проводят оценку метаболических показателей и питательного статуса пациента и рассчитывают предоперационную подготовку. Это многократно уменьшает риск послеоперационных осложнений. Большинство онкологических операций проводится эндохирургически (через проколы), а анестезиологи используют специальную мультимодальную систему обезболивания. Далее подключаются хирурги, затем - химиотерапевты и так далее. Все это позволяет рано активизировать пациентов и делает их пребывание в стационаре безболезненным и очень комфортным. Мы понимаем, что настроение пациента, его нацеленность на выздоровление и атмосфера, в которой проводится лечение, имеют первостепенное значение.

- Важно подчеркнуть, что нельзя противопоставлять многопрофильные клиники специализированным онкологическим центрам. Мы всегда привлекаем к работе сторонних специалистов и проводим взаимные консультации. И если мы понимаем, что больному сможет лучше помочь другой специалист, мы всегда это рекомендуем, так же как и мы в свою очередь принимаем пациентов по направлениям наших коллег из онкологических учреждений - отметил Виктор Анатольевич.

Отделение радиоизотопной диагностики Клинической больницы №122. Фото: предоставлено больницей.

ВРАЧ И ПАЦИЕНТ БОРЮТСЯ ВМЕСТЕ

В студию «Комсомольской правды в Петербурге» Виктор Кащенко пришел вместе со своим коллегой - заведующим отделением онкологии той же клиники и членом Российского общества клинических онкологов Сергеем Александровичем Ковалисом. В онкологическом центре КБ № 122 под руководством д. м. н., завкафедрой онкологии СПбГУ, профессора Орловой Рашиды Вахидовны лекарственная терапия проводится по полису ОМС. Онкологическая помощь осуществляется в рамках порядков оказания медицинской помощи и проводится в соответствии с международными стандартами, которым в КБ № 122 строго следуют. Пациенты в зависимости от показаний своевременно обеспечиваются оригинальными химиотерапевтическими, иммунологическими или таргетными препаратами

О них стоит рассказать чуть подробнее. По мере развития медицины стали понятны многие ключевые механизмы развития опухоли, что привело к созданию новых лекарственных средств, действующих на эти механизмы. Такие лекарственные средства получили название таргетных - нацеленных на конкретную мишень. Комбинирование этих препаратов со стандартными способами лечения значительно увеличивает эффективность и позволяет получать ответ даже при таких опухолевых заболеваниях, которые ранее не поддавались терапии. Такой подход используется и в онкологическом Центре Клинической больницы № 122.

Сергей Ковалис и Виктор Кащенко в радиостудии «Комсомольской правды».Фото: Андрей ГАШЕВ

- Больным не приходится ожидать очереди на госпитализацию, пропуски между циклами химиотерапии ушли в прошлое, а процедуры проводятся на лучшем оборудовании, - отметил и другие достижения центра Сергей Александрович.

- Важная задача врача - минимизировать осложнения химиотерапии, обеспечивая достойное качество жизни, и привлечь пациента на свою сторону, чтобы вместе бороться с недугом, - считает Ковалис.

На достижение этой цели в Клинической больнице № 122 работает даже интерьер: приятные глазу тона, картины, фотографии. Все палаты повышенной комфортности: с телевизорами, холодильниками и микроволновками.

Интерьер больницы тоже помогает ускорить выздоровление. Фото: предоставлено КБ № 122.

ПОЛЕЗНЫЕ ИННОВАЦИИ

В Клинической больнице № 122 имени Л. Г.Соколова в Санкт-Петербурге лечат почти все виды онкологических заболеваний, не берутся решать только онкогематологические проблемы. Одно из ведущих направлений - малоинвазивная хирургия. Проще говоря, операции без травмирующих разрезов, требующих длительной реабилитации.

- Чем меньше травма, тем лучше для иммунной системы. А ведь сегодня мы можем проводить операции с невероятной точностью. Инновационные системы позволяют увеличивать и детализировать изображение и даже окрашивать отдельные ткани. Мы называем это флуоресцентной навигационной хирургией. Например, «подкрашивание» лимфатических узлов способствует онкологическому радикализму операции, а контрастирование кровеносных сосудов различных органов определяет профилактику осложнений и высокую безопасность операции в целом, - уверен профессор Кащенко.

Одно из ведущих направлений работы больницы – малоинвазивная хирургия. Фото: предоставлено больницей.

Если раньше после обширной полостной операции восстановление пациента занимало больше месяца и не все больные могли своевременно начать послеоперационную химиотерапию, то сегодня после лапароскопических операций уже через три недели больного направляют на следующий этап лечения, которое государство полностью оплачивает. Поэтому у нас прекрасные результаты лечения рака молочной железы, легких, мочевого пузыря, предстательной железы, пищевода, печени и желчевыводящих путей.

ДИАГНОСТИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

К сожалению, несмотря на уровень современной медицины, победить рак удается далеко не всегда. Одна из главных причин заключается в том, что наши люди не очень-то спешат к врачу. Приходят только тогда, когда терпеть становится невозможно.

- Когда при онкологии что-то беспокоит или болит - это уже не ранняя стадия. Идти нужно тогда, когда жалоб нет. Именно так удается радикально увеличить выживаемость при раке толстой кишки. Благодаря внедрению скрининговых программ нам удалось добиться выявления рака на ранней стадии, когда эндоскопическая резекция способна полностью удалить опухоль без разрезов вообще. Скрининг предусматривает специальный, очень чувствительный тест на скрытую кровь у всех работников предприятий старше 50 лет. В случае положительного теста проводится видеоколоноскопия, которая окончательно формирует заключение.

Гораздо сложнее с ранним выявлением рака поджелудочной железы.

- А ведь мы сегодня являемся лидерами в диагностике заболеваний поджелудочной железы, хотя наше оборудование и методики позволяют выявить опухоль на самой ранней стадии, а иногда предвидеть ее появление.

Еще одно очень распространенное онкологическое заболевание - рак желудка. Его в Клинической больнице № 122 тоже выявляют, в том числе благодаря скрининговым программам. В клинике имеется и оборудование, и специалисты, подготовленные в ведущих японских клиниках. Именно Страна восходящего солнца сегодня является мировым лидером в этой области хирургии рака желудка. Мы также являемся маленьким высокотехнологичным островом в океане клинической медицины, - заключил Виктор Анатольевич.

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с Виктором Кащенко и Сергеем Ковалисом 00:00 00:00

Какие обследования нужно пройти, чтобы спать спокойно? Какое онкозаболевание встречается чаще всего? Кому рак поджелудочной железы угрожает особенно? Ответы на эти и многие другие вопросы можно узнать в программе «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге». Слушайте на сайте www.spb.kp.ru/radio, а также в приложениях «Радио «КП» для iOS и Android.