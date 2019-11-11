2019-11-13T19:16:33+03:00
Досуг

Компания NCA представит на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме тему «Международные музыкальные индустрии - актуальные тренды»

Капелла Санкт-Петербурга станет центральной площадкой секции «Музыка», возглавляемой Денисом Мацуевым
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Мхаил Шурыгин (слева) и Кен Хенсли выступят на Форуме.Мхаил Шурыгин (слева) и Кен Хенсли выступят на Форуме.
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С 14 по 16 ноября пройдет VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум. Капелла Санкт-Петербурга станет центральной площадкой секции «Музыка», возглавляемой Денисом Мацуевым. Главная тема этого года - «Международные музыкальные индустрии - актуальные тренды».

В рамках секции 15 ноября в 10:00 группа компаний NCA совместно с компанией «Петербург-концерт» проведут круглый стол, где в диалог вступят представители классической музыки и шоу-бизнеса. На исторической сцене Капеллы легенды концертной индустрии раскроют секреты международного шоу-бизнеса и расскажут о трендах сферы. Опыт показывает, что именно круглые столы позволяют в формате беседы и совместного обсуждения генерировать блестящие идеи и закладывать фундамент для проектов, меняющих представление о музыке.

За круглым столом соберутся спикеры, которые внесли колоссальный вклад в мировую музыкальную индустрию и фактически заложили ее основы:

Кен Хенсли (Ken Hensley) — выдающийся рок-музыкант, ставший родоначальником нового рок-движения и изменивший представление о рок-музыке навсегда. Именно он написал все хиты британской группы URIAH HEEP, включая July morning, Lady in black, Easy leaving. Кен Хенсли стал отцом хард-рок-движения, предвосхитив целое десятилетие в истории музыки и повлияв на многих клавишников во всем мире.

Тим Даудалл (Tim Dowdall) — ветеран концертного бизнеса, который работает в этой сфере более 40 лет. Благодаря его работе стали возможными гастроли за «железным занавесом» мировых звезд. За свою долгую карьеру Тим организовал концерты таких артистов, как AC/DC, Beyonce, Coldplay, Deep Purple, Depeche Mode, George Michael, Lady Gaga, Metallica, Paul McCartney, Queen, REM, RHCP, Rihanna, Robbie Williams, Rolling Stones, Sting, U2 и многих других.

Станислава Армутлиева (Stanislava Armoutlieva) — основатель и управляющий директор крупнейших музыкальных компаний в Восточной Европе: Virginia Records, Animato Music и др. Станислава Армутлиева является председателем правления Болгарской ассоциации музыкальных продюсеров (BAMP), а также судьей болгарского X Factor.

Денис Мацуев - музыкант, чье имя неразрывно связано с традициями легендарной русской фортепианной школы, неизменным качеством концертных программ, новаторством творческих концепций и глубиной художественных интерпретаций. Желанный гость главных концертных залов мира, непременный участник крупнейших музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии.

Михаил Шурыгин - основатель и президент группы компаний NCA, которая уже более 20 лет организует масштабные концерты и фестивали по всей России, и входит в тройку лучших концертных компаний страны. Благодаря работе Михаила российская концертная индустрия вышла на мировой уровень, получила признание международных коллег, сделав возможным выступление в России таких звезд, как Madonna, Robbie Williams, Linkin Park, MUSE, Rammstein и многих других.

Секция «Музыка» станет единственным местом в Петербурге, где встретятся профессионалы музыкального бизнеса мирового уровня и впервые поделятся своим бесценным опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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