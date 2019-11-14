В Петербурге торжественно открылся Международный культурный форум-2019

Международный культурный форум-2019 утром 14 ноября торжественно открылся в Санкт-Петербурге. С речью к гостям мероприятия, ставшего традиционным, обратились вице-премьер России Ольга Голодец и губернатор города на Неве Александр Беглов.

- Я напомню вам историю Культурного форума. В 2012 году он начался с небольшого мероприятия. В Михайловском театре собралось всего 70 человек и прошел он в течение одного дня. В этом году форум побьет свои рекорды. Число участников превысило 35 тысяч человек из 96 стран мира. Всего запланировано более 300 мероприятий, - передает слова Ольги Голодец с места событий корреспондент «КП-Петербург».

В зале собрались многочисленные делегаты из разных стран мира.Фото: Олег ЗОЛОТО

- С каждым годом это уникальное событие притягивают на свою орбиту все больше представителей сферы культуры. Впервые будет подписано больше 90 соглашений. У правительства города особый интерес к теме форума. Мы рассчитываем, что форум привлечет дополнительные инвестиции в город, исторический центр. В этом нужно выстроить правильный баланс, - заявил на открытии форума Александр Беглов.

Также на мероприятии присутствовал министр культуры России Владимир Мединский, представитель страны-гостя форума, которым в этом году стал Китай, а также многочисленные делегаты из разных государств.

Напомним, что VIII Санкт-Петербургский Международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019. Это событие объединит ведущих экспертов в искусстве, кино, театре, музыке, архитектуре и других направлениях. Основной темой форума стали «Культурные коды в условиях глобализации».