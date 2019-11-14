«Драконьи врата» и не только: Фестиваль детской книги открылся на Культурном форуме в Петербурге

В Санкт-Петербурге 14 ноября 2019 года официально открылся Международный культурный форум. В течение двух дней на различных площадках выступят лучшие спикеры страны, кинорежиссеры, художники и актеры проведут мастер-классы, в лекториях пройдут дискуссии на тему развития искусства в стране.

Также в рамках культурного форума 2019 в Петербурге, во Дворце учащейся молодежи на ул. Большой Конюшенной, 1/3, состоится Фестиваль детской книги. Гости смогут посетить игровую зону и выбрать себе книгу по душе. Рассказываем о самых интересных событиях за два дня.

16 ноября

13.00 – на стенде издательства АСТ – презентация книги детской писательницы Катерины Матюшкиной – автора популярных серий «Кот да Винчи» и «Влипсики». Книги Матюшкиной в соавторстве с Екатериной Оковитой о приключениях Фу-Фу и Кис-Киса входят в десятку лучших детских детективов последнего десятилетия по версии журнала «Форбс». После презентации гостей ждет мастер-класс по рисованию любимых персонажей для детей и взрослых

14.00 – на стенде издательства Альпина.Дети – мастер-класс иллюстратора Елены Смешливой, которая оформила множество книг, например «Уроки из жизни» и «Чему я могу научиться у Илона Маска»

16.00 – на стенде издательства «Самокат» встреча с создателем иллюстрированной энциклопедии об истории России XX века «История старой квартиры». Александра Литвинова расскажет о самом известном русском проекте на мировом книжном рынке.

17 ноября

11.00 – на стенде издательства CLEVER - мастер класс «Как полюбить чтение». Педагог и автор методики естественного приобщения к чтению Елена Ульева расскажет как заинтересовать малышей, чтобы они подружились с книгами.

12.00 – на стенде издательства «Розовый жираф» - творческий мастер-класс «Драконьи врата». Ребятишкам в возрасте с 6 до 10 лет помогут создать своих собственных драконов в техники аппликации и расскажут о китайском фольклоре и восточной мифологии

13.00 – на стенде издательства «Компасгид» - мастер класс по создадут. Книги-манускрипта. Рекомендовано для детей в возрасте 7-10 лет.

15.00 – на стенде издательства «Самокат» - мастер-класс «Два трамвая – путешествие сквозь столетия». С мальчиками и девчонками старше шести лет поговорят о том, как менялся наш город: его быт, улицы, транспорт и мода. Затем ребятам помогут самим создать бумажные версии старинных трамваев и автомобилей.

16.00 – на стенде издательства «Чудетство» - экскурсия в мир диафильмов для детей и их родителей.

В течение двух дней на стенде издательства «Никея» будут проходить викторины по книгам «Где Шекспир?» и «Где балерина?». Победителям обещают подарки.

Когда: 16 – 17 ноября

Где: Дворец учащейся молодежи, ул. Большая Конюшенная, д. 1/3

Время работы: 11.00 – 17.00

Цена билетов: вход свободный

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