МегаФон в пять раз увеличил скорость интернета вещей

Аналитики IDC обещают, что к 2025 году в мире будет насчитываться более 41 млрд устройств, подключенных к интернету – это не считая телефонов, смартфонов и планшетов. С прицелом на будущее МегаФон запустил второе поколение сети NB-IoT – специальной сети для интернета вещей, которое позволит вывести развитие интернета вещей в России на новый уровень.

- Теперь наш интернет вещей в пять раз быстрее по сравнению с тем, что может показать сеть текущего поколения, - отмечает директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. - К тому же технология отличается еще и высочайшей энергоэффективностью – вы подключаете к датчику расхода воды в квартире обычную батарейку, и устройство будет само передавать показания по мобильной сети в течение 6-8 лет.

Напомним, что строить сеть NB-IoT в России МегаФон начал еще несколько лет назад. Первым регионом, где появилась эта сеть от МегаФона, стал наукоград Иннополис в Республике Татарстан. Сеть использовалась для работы датчиков учета потребления воды и электроэнергии: благодаря подключению они автоматически передают показания в управляющую компанию.

К началу третьего квартала этого года, по данным исследовательского агентства AC&M Consulting, МегаФон обслуживает более 8 млн различных устройств интернета вещей и по этому показателю занимает первое место в России. С начала года количество SIM-карт оператора, задействованных в «умных» датчиках, выросло на 1 млн штук.