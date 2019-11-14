2019-11-14T12:48:28+03:00
Общество

Еще доступнее: УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования

Теперь минимальная ставка составляет 8,39%
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УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования.УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования.
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С 11 ноября 2019 года УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования. Как объясняют в Банке, существенное снижение произошло по программам рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков.

Так, минимальная ставка по данной программе составляет 8,39%. А по программе на приобретение строящегося жилья - 8,79%, на покупку готового жилья –8,99%. По программе «Легкий старт» минимальная ставка составляет от 9,9%. Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми осталась неизменной и составляет от 4,9% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

- Ипотечный кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита, - добавили в УРАЛСИБ. -Необходима постоянная регистрация на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца, срок существования организации-работодателя - более 12 месяцев. Еще один из плюсов программ – отсутствие комиссии за выдачу кредита.

КОНКРЕТНО

Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков (является добровольным), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение – залог приобретаемого или иного объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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