2019-11-14T15:21:41+03:00
Досуг

NCA Saint Petersburg Music Awards 2019 состоится 12 декабря

Независимая премия Северной столицы, которая призвана объединять яркие музыкальные таланты, будет проведена на «Тинькофф Арена»
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Премия NCA Saint Petersburg Music Awards привлечет внимание широкой аудитории и позволит молодым артистам не только заявить о себе, но и даст возможность обрести поддержку в реализации своих творческих планов.Премия NCA Saint Petersburg Music Awards привлечет внимание широкой аудитории и позволит молодым артистам не только заявить о себе, но и даст возможность обрести поддержку в реализации своих творческих планов.
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Год назад с успехом прошла первая церемония награждения NCA Saint Petersburg Music Awards, став, по мнению большинства деятелей из мира культуры и музыки, одним из главных событий Петербурга.

12 декабря 2019 года на «Тинькофф Арене» состоится вторая по счету премия NCA Saint Petersburg Music Awards. Это будет красочное светомузыкальное шоу, совмещающее выступления известных артистов, видеопрезентации номинантов и церемонию награждения.

Основой премии NCA Saint Petersburg Music Awards является музыка, которая связывает все сферы жизни воедино. В прошлом году были награждены выдающиеся музыканты Северо-Западного региона. В этом году цель мероприятия — оказать содействие молодым артистам на пути становления и развития их творческой карьеры. В рамках премии NCA Saint Petersburg Music Awards номинанты получат ценные подарки и награды, которые им вручат известные музыканты за достижения в таких направлениях, как классическая музыка, современная музыка, поэзия, танец и театр. В этом году также будет учреждена специальная номинация «Благотворительность».

Специальные гости премии: Пикник, ДиДюЛя, Billy's band и Денис Клявер. Гостей ожидают приятные музыкальные сюрпризы, интересное шоу и самые светлые эмоции.

Мероприятие бесплатное. Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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