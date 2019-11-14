«Если бы он позволил»: Шнурова считает бывшего мужа гением и хочет с ним дружить

Матильда познакомились с Сергеем Шнуровым в 2006 году, замуж за него вышла лишь спустя 4 года. Прожив в браке восемь лет, пара официально сообщила о разводе. Супруги не сказали ничего плохого в адрес друг друга. Фронтмен «Ленинграда» посвятил расставанию с третьей женой несколько стихотворений. И вскоре женился на другой. А Матильда с головой ушла в свой ресторанный бизнес. И надо сказать добилась немалых успехов: недавно ее заведение «Кококо» оказалась на 104-й строчке профильного рейтинга The Worlds Best.

В недавнем интервью бизнесвумен призналась, что в период совместной жизни с Сергеем на ее плечах лежали непосильные для ее возраста вопросы.

- Когда мы познакомились, мне было 20 лет. Я занималась всем: семьей, бытом, юридическими и финансовыми вопросами, но в наших отношениях не было партнерства, которое теперь мне просто необходимо, - рассказала Матильда изданию «Собака».

При этом, по словам Шнуровой, никакой обиды в душе у нее не осталось. Напротив, обретая собственный успех, она стала лучше понимать Сергея во многих ситуациях и даже отказалась менять фамилию.

- Сергей - абсолютно гениальный человек. Мне хочется ему сказать, что я могла бы быть его лучшим другом, если бы он позволил, - сообщила Матильда.

И она искренне верит, что когда-нибудь это обязательно случится.

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