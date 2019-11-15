Федор Бондарчук назвал самые популярные российские фильмы в мировом прокате

В первый день Санкт-Петербургского Международного культурного форума прошло заседание секции "Кино". Ведущие эксперты отрасли обсудили планы отечественного кинематографа по завоеванию международного рынка. По словам спикеров, Россия входит в число стран, которые могут стать новым поставщиком контента высокого уровня.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ИНДУСТРИЯ

Сделать Россию новым центром мирового производства должна помочь федеральная система рибейтов (налоговых возвратов) с кинопроизводства. Согласно недавнему постановлению, иностранные компании, которые будут сотрудничать с российскими партнерами, смогут компенсировать от 30 до 40 процентов расходов, понесенных на территории страны.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я считаю, что это наша общая большая победа. Дальше должен работать бизнес. У нас вполне конкурентоспособная индустрия, мы делаем качественное кино с технической точки зрения, но со времен СССР у нас недостаточно налажена продажа нашего продукта за рубеж, — отметил Министр культуры Владимир Мединский. - Мы можем произвести высококачественный товар, который не окупится, если его ориентировать только на внутренний рынок. Мы должны выходить на внешние рынки — у нас для этого есть стопроцентный потенциал. Это имеет не только экономический, но и политический смысл для нас — мы должны показывать нашу страну. Внедрение системы рибейтов полезно во всех отношениях, но прежде всего — это экспорт образа нашей страны, показ уникальных локаций.

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗОВУТ В РОССИЮ

Об успехах на мировом рынке рассказал руководитель секции, режиссер и актер Федор Бондарчук. На данный момент самым кассовым российским фильмом в зарубежном прокате является «Сталинград».

- На втором месте «Монгол». Дальше следует «Ночной дозор», - отметил Бондарчук.

Сейчас России нужно доказать, что она может быть привлекательной в плане производства. Как это планируется сделать, рассказал руководитель «Русского офиса кинокомиссий» Валерий Купеев.

- Чем Россия привлекательна для иностранных кинопроизводителей?Развитая киноиндустрия — в России есть группы, работающие как на английском, так и на китайском. Локации — нет сомнений, что локации в России есть, проблема заключается в доступе к ним, - отметил он. - Еще один фактор — поддержка государства. Речь идет не о финансах, а о моральной поддержке. Государству интересно развивать международную кооперацию. Последний фактор — стоимость производства. Российское кинопроизводство дешевле европейского в 3,5 раза. Россия крайне конкурентоспособна на международном рынке киноиндустрии в этом плане.

Режиссер, продюсер, актер и руководитель секции «Кино» Федор Бондарчук.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мне кажется у рибейтов анимации очень большой потенциал и большие возможности, потому что анимация развивается во всем мире и страны лидеры-анимации, где перегружены студии и не хватает ресурсов на производство, много продюсируют и размещают производство за пределами своих стран, - добавила председатель правления Ассоциации анимационного кино и киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. - У России есть перспектива привлечь крупные анимационные продюсерские компании. Первые такие проекты мы на студии ожидаем уже в следующем году. На «Союзмультфильме» будет размещен как минимум один международный проект. В связи с курсом рубля и доллара производство анимации у нас стоит дешевле, чем в большинстве стран. Если к этому добавится возврат части расходов, я думаю, очень крупные анимационные державы вроде Канады или Франции будут размещать производство в России.

СОЛДАТ И СПАСАТЕЛЬ

Директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова рассказала о том, как видят русский контент за рубежом.

- Мы воспринимаемся достаточно агрессивно, тяжело. Представляются два персонажа – солдат и спасатель. Вот такой ассоциативный ряд, - говорит Маркова. – Также во всех ответах фигурируют слабые сценарии. Это отдельная наша боль, но с этим можно работать.

О сотрудничестве в сфере кино между Россией и Китаем рассказал прокатчик российских фильмов в Китае продюсер Ду Лян.

Продюсер компании Amrita, прокатчик российских фильмов в Китае Ду Лян.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Для выхода на наш рынок российским фильмам нужны китайские сценаристы, хороший режиссер и один китайский продюсер — люди, которые понимают китайского зрителя. Наш кинорынок специфический и его нужно тонко чувствовать. Раньше в Китае были популярны именно голливудские фильмы, но сегодня, в атмосфере некоторого конфликта с США, отношение людей изменилось.

Он также отметил, что сейчас в Китае знают только одного российского актера – Федора Бондарчука. У нашей страны есть все возможности, чтобы это исправить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743720" frameborder="0"></iframe> В Петербруге открылся Культурный форум 2019.Олег ЗОЛОТО

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