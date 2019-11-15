2019-11-15T00:53:55+03:00
Общество

Федор Бондарчук назвал самые популярные российские фильмы в мировом прокате

На Культурном форуме в Петербурге обсудили будущее отечественного кинематографа на международном рынке
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
В Главном штабе Эрмитажа состоялась панельная дискуссия «Россия на мировом кинорынке».В Главном штабе Эрмитажа состоялась панельная дискуссия «Россия на мировом кинорынке».Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В первый день Санкт-Петербургского Международного культурного форума прошло заседание секции "Кино". Ведущие эксперты отрасли обсудили планы отечественного кинематографа по завоеванию международного рынка. По словам спикеров, Россия входит в число стран, которые могут стать новым поставщиком контента высокого уровня.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ИНДУСТРИЯ

Сделать Россию новым центром мирового производства должна помочь федеральная система рибейтов (налоговых возвратов) с кинопроизводства. Согласно недавнему постановлению, иностранные компании, которые будут сотрудничать с российскими партнерами, смогут компенсировать от 30 до 40 процентов расходов, понесенных на территории страны.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я считаю, что это наша общая большая победа. Дальше должен работать бизнес. У нас вполне конкурентоспособная индустрия, мы делаем качественное кино с технической точки зрения, но со времен СССР у нас недостаточно налажена продажа нашего продукта за рубеж, — отметил Министр культуры Владимир Мединский. - Мы можем произвести высококачественный товар, который не окупится, если его ориентировать только на внутренний рынок. Мы должны выходить на внешние рынки — у нас для этого есть стопроцентный потенциал. Это имеет не только экономический, но и политический смысл для нас — мы должны показывать нашу страну. Внедрение системы рибейтов полезно во всех отношениях, но прежде всего — это экспорт образа нашей страны, показ уникальных локаций.

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗОВУТ В РОССИЮ

Об успехах на мировом рынке рассказал руководитель секции, режиссер и актер Федор Бондарчук. На данный момент самым кассовым российским фильмом в зарубежном прокате является «Сталинград».

- На втором месте «Монгол». Дальше следует «Ночной дозор», - отметил Бондарчук.

Сейчас России нужно доказать, что она может быть привлекательной в плане производства. Как это планируется сделать, рассказал руководитель «Русского офиса кинокомиссий» Валерий Купеев.

- Чем Россия привлекательна для иностранных кинопроизводителей?Развитая киноиндустрия — в России есть группы, работающие как на английском, так и на китайском. Локации — нет сомнений, что локации в России есть, проблема заключается в доступе к ним, - отметил он. - Еще один фактор — поддержка государства. Речь идет не о финансах, а о моральной поддержке. Государству интересно развивать международную кооперацию. Последний фактор — стоимость производства. Российское кинопроизводство дешевле европейского в 3,5 раза. Россия крайне конкурентоспособна на международном рынке киноиндустрии в этом плане.

Режиссер, продюсер, актер и руководитель секции «Кино» Федор Бондарчук. Фото: Олег ЗОЛОТО

Режиссер, продюсер, актер и руководитель секции «Кино» Федор Бондарчук.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мне кажется у рибейтов анимации очень большой потенциал и большие возможности, потому что анимация развивается во всем мире и страны лидеры-анимации, где перегружены студии и не хватает ресурсов на производство, много продюсируют и размещают производство за пределами своих стран, - добавила председатель правления Ассоциации анимационного кино и киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. - У России есть перспектива привлечь крупные анимационные продюсерские компании. Первые такие проекты мы на студии ожидаем уже в следующем году. На «Союзмультфильме» будет размещен как минимум один международный проект. В связи с курсом рубля и доллара производство анимации у нас стоит дешевле, чем в большинстве стран. Если к этому добавится возврат части расходов, я думаю, очень крупные анимационные державы вроде Канады или Франции будут размещать производство в России.

СОЛДАТ И СПАСАТЕЛЬ

Директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова рассказала о том, как видят русский контент за рубежом.

- Мы воспринимаемся достаточно агрессивно, тяжело. Представляются два персонажа – солдат и спасатель. Вот такой ассоциативный ряд, - говорит Маркова. – Также во всех ответах фигурируют слабые сценарии. Это отдельная наша боль, но с этим можно работать.

О сотрудничестве в сфере кино между Россией и Китаем рассказал прокатчик российских фильмов в Китае продюсер Ду Лян.

Продюсер компании Amrita, прокатчик российских фильмов в Китае Ду Лян. Фото: Олег ЗОЛОТО

Продюсер компании Amrita, прокатчик российских фильмов в Китае Ду Лян.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Для выхода на наш рынок российским фильмам нужны китайские сценаристы, хороший режиссер и один китайский продюсер — люди, которые понимают китайского зрителя. Наш кинорынок специфический и его нужно тонко чувствовать. Раньше в Китае были популярны именно голливудские фильмы, но сегодня, в атмосфере некоторого конфликта с США, отношение людей изменилось.

Он также отметил, что сейчас в Китае знают только одного российского актера – Федора Бондарчука. У нашей страны есть все возможности, чтобы это исправить.

В Петербруге открылся Культурный форум 2019.Олег ЗОЛОТО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Константин Богомолов: «Искусство превращается в продукт массового потребления»

Известный режиссер стал спикером на Санкт-Петербургском культурном форуме (подробности)

Владимир Мединский рассказал, кто может считать себя культурным человеком

Первым крупным событием Международного культурного форума стала дискуссия «Голос искусства в медиапространстве» (подробности)

Культурный форум 2019 в Санкт-Петербурге: обмен опытом в условиях глобализации

Мы собрали для вас наиболее интересные мероприятия, которые пройдут на Культурном форуме 14-16 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге (подробности)

«Стыдно за культурную столицу»: Игорь Албин раскритиковал новый метабренд Петербурга

Бывший вице-губернатор прокомментировал «бирюзовое солнце», ставшее туристическим символом города на Неве (подробности)

«Драконьи врата» и не только: Фестиваль детской книги открылся на Культурном форуме в Петербурге

Посетить мероприятие можно в течение двух дней - 16 и 17 ноября 2019 года - во Дворце учащейся молодежи. Публикуем расписание (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Санкт-Петербургский Культурный форум 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-глава МВД РФ: "Мы можем понизить уровень коррупции до «социально терпимого». Как было в СССР..."
Генерал армии Анатолий Куликов в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение Конституционного суда России о конфискации имущества у знакомых коррупционеров [аудио]
Архитектор Владимир Шухов: На ремонт исторического центра Петербурга нужно полтриллиона рублей
На Культурном форуме художник Покрас Лампас, председатель Комитета по охране памятников истории Сергей Макаров и другие эксперты дискутировали о развитии города на Неве
Обучение после 50: востребованное и доступное
Заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс Россия) Светлана Крайчинская рассказала о перспективах программы обучения и переквалификации людей в возрасте 50 и старше
Новости 24
Теплая погода в Петербурге обновила исторический рекорд
Петербуржец выставил на аукцион раритетную футболку «Зенита», чтобы на вырученные деньги построить стадион в Замбии
Ветеринары Петербурга бьют тревогу из-за смертельно-опасных «прилипал», которых массово глотают кошки
Петербурженка пожаловалась в УФАС на скандальную рекламу пластики груди
Под Выборгом гонщик на «Митсубиси» влетел в «Хендай» и отправил в госпиталь мать с тремя детьми
Петербургу присвоили почетный статус «Территория книги и чтения»
В Красносельском районе не могут пристроить кота Добрыню богатырских размеров
В Петербурге сдали проблемный дом, строившийся 19 лет на Гражданском проспекте
«Дайте ему уже гражданство»: Солист Rammstein «подрался» на Дворцовой под «Калинку»
В Пулково хотят увеличить число рейсов и направлений после отмены регулирования тарифов
В Ленобласти 12-летняя девочка родила от 37-летнего мигранта
На Невском проспекте в аварию попал пассажирский автобус
Для себя хочет расстрела: доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, настаивает на высшей мере наказания
Психически больной парень с адским смехом пугает жителей проспекта Просвещения
«Денег у него нет, семья почти отвернулась»: адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова рассказал о своем подзащитном
Адвокат историка-расчленителя Соколова подал апелляционную жалобу об изменении ему меры пресечения
Чем он хуже? Мединский сравнил доцента СПбГУ Соколова с «Джокером»
Полтонны поддельного масла, которым кормили стариков и инвалидов в интернате Петербурга, сожгут в печи
Все круизы на пароме «Принцесса Анастасия» отменены с 14 по 20 ноября
Мединский высказался о китайских туристах, штурмующих Царское Село
Пропавшую девочку с фиолетовыми волосами три недели ищут в Петербурге
В Муринском парке подростки нашли полуистлевший труп, висевший на дереве несколько месяцев
В Петербурге пройдет футбольная акция в поддержку отборочного матча Евро 2020 между Россией и Бельгией
В Ленобласти показали «шикарный пылесос» для улиц за 10 миллионов рублей