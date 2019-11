Два историка Наполеона не поделили

Олег Соколов отнюдь не был тихим и скромным ученым. «КП» уже писала о том, что на исторических реконструкциях он бил лошадей и орал матом на коллег по баталиям. Но самый громкий скандал опального доцента - его война с другим историком-любителем Евгением Понасенковым. И война эта была не на жизнь, а на смерть.

КНИГА РАЗДОРА

Все началось с книги «Первая научная история войны 1812 года», которую Евгений Понасенков опубликовал в 2018 году. Этот опус на 800 страниц содержал множество, скажем так, необычных мыслей: в ней утверждалось, например, что император Александр I мог быть латентным гомосексуалистом, а Кутузов крутил романы с 14-летними девочками, переодетыми в «казачек»...

- В принципе уже из названия можно понять, что это был абсурд, - вспоминает блогер Дмитрий Пучков, который вел вместе с Соколовым серию исторических программ на YouTube. - Получается, до Понасенкова отечественная наука войной 1812 года не занималась вообще. А тут он пришел и все всем по полочкам разложил!

Та самая отечественная наука по книге проехалась катком. В рецензиях историки разных калибров отмечали, что труд Понасенкова содержит «множество проколов и посторонних тем», «огромное количество заимствований из других источников» и вообще называли его «имитацией исторического исследования».

Но с наиболее жаркой и жесткой критикой «Первой научной истории» выступил Олег Соколов - в одном из видео на сайте Дмитрия Пучкова он заявил, что большая часть людей, которых Понасенков указывает в списках рецензентов, никакой книги не видели и рецензий на нее не писали. А кроме того, усомнился, что автор действительно работал с первоисточниками в архивах и едко указал на ошибки в статистике и фактах. Ответный удар не заставил себя долго ждать...

«ОТ УГРОЗ ДО ДОХЛЫХ КРЫС»

Между двумя историками развернулась настоящая война: не менее ожесточенная и выматывающая, чем русско-французская, - с поправкой, конечно, на масштабы. Один наступал по всем фронтам, другой - преимущественно защищался.

- Понасенков выложил на своем канале несколько видео, в которых публично назвал Соколова лжецом и вором, - продолжает Пучков. - Это была не взвешенная научная дискуссия, а просто поливание человека дерьмом.

Закрепившись в интернете, Понасенков приступил к полномасштабным боевым действиям. Соколов жаловался Пучкову, что к дверям его квартиры подбрасывали дохлых крыс, звонили и писали с угрозами убить и искалечить, писали на стенах гадости. Понасенков, в свою очередь, жаловался на угрозы, которые приходили на телефон к нему: от «заткни пасть, урод» до «помни, что вода в Неве холодная!» Время шло, противостояние набирало обороты. В том же 2018 году на открытой лекции Соколова один из студентов, потрясая книгой Понасенкова, спросил у доцента, не стыдно ли ему вообще преподавать в вузе, украв чужие мысли. Вскоре двое крепких молодых людей вытолкали парня прочь. Позже студент заявил, что его «колотили по спине» и «разодрали руку в кровь». Выяснилось, что те самые молодцы, которые вывели слушателя из аудитории, - это друзья доцента. В СПбГУ собирали этическую комиссию по данному поводу, но все произошедшее было объявлено «заранее подготовленной акцией против Соколова». Преподаватель отделался дисциплинарным взысканием.

ДВА СУДА

В новом, 2019 году война двух ученых дошла до пика.

- В конце концов Олег подал на Понасенкова в суд, - продолжает Пучков. - И две недели назад суд постановил: никакого плагиата он не совершал и ничего у своего оппонента не воровал. И присудил Соколову моральную компенсацию в 175 тысяч рублей. В ответ на это Понасенков тоже немедленно подал в суд. Предметом иска стало то, что Соколов как-то в сердцах назвал его «подонком» и «негодяем». И… тоже выиграл. И тоже получил компенсацию - только на этот раз не 175 тысяч, а всего 10. Эта война могла бы длиться еще долго, но 7 ноября она закончилась, судя по всему, раз и навсегда неожиданным и страшным образом. Соколов убил и расчленил Настю Ещенко. Теперь защитники утверждают, что, мол, это Понасенков его довел до нервного срыва. Но они в явном меньшинстве, поскольку оправдать чудовищное убийство невозможно ничем.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Зачем Соколову была нужна охрана? Один из реконструкторов, в конце 90-х - первой половине 2000 годов плотно изучавший эпоху Наполеоновских войн в России, рассказал нам о своем опыте общения с Олегом Соколовым, которого в этой тусовке называли Сиром.

