Два историка Наполеона не поделили

Олег Соколов отнюдь не был тихим и скромным ученым. «КП» уже писала о том, что на исторических реконструкциях он бил лошадей и орал матом на коллег по баталиям. Но самый громкий скандал опального доцента - его война с другим историком-любителем Евгением Понасенковым. И война эта была не на жизнь, а на смерть.

КНИГА РАЗДОРА

Все началось с книги «Первая научная история войны 1812 года», которую Евгений Понасенков опубликовал в 2018 году. Этот опус на 800 страниц содержал множество, скажем так, необычных мыслей: в ней утверждалось, например, что император Александр I мог быть латентным гомосексуалистом, а Кутузов крутил романы с 14-летними девочками, переодетыми в «казачек»...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742977" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в убийстве студентки, выбрасывает в Мойку останки девушки.

- В принципе уже из названия можно понять, что это был абсурд, - вспоминает блогер Дмитрий Пучков, который вел вместе с Соколовым серию исторических программ на YouTube. - Получается, до Понасенкова отечественная наука войной 1812 года не занималась вообще. А тут он пришел и все всем по полочкам разложил!

Та самая отечественная наука по книге проехалась катком. В рецензиях историки разных калибров отмечали, что труд Понасенкова содержит «множество проколов и посторонних тем», «огромное количество заимствований из других источников» и вообще называли его «имитацией исторического исследования».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743169" frameborder="0"></iframe> Профессор с руками в рюкзаке попал на камеры наблюдения.Следственный Комитет России в понедельник опубликовал кадры камер наблюдения, на которых запечатлен историк Олег Соколов, пытающийся избавиться от частей тела убитой им студентки (с) Ruptly

Но с наиболее жаркой и жесткой критикой «Первой научной истории» выступил Олег Соколов - в одном из видео на сайте Дмитрия Пучкова он заявил, что большая часть людей, которых Понасенков указывает в списках рецензентов, никакой книги не видели и рецензий на нее не писали. А кроме того, усомнился, что автор действительно работал с первоисточниками в архивах и едко указал на ошибки в статистике и фактах. Ответный удар не заставил себя долго ждать...

«ОТ УГРОЗ ДО ДОХЛЫХ КРЫС»

Между двумя историками развернулась настоящая война: не менее ожесточенная и выматывающая, чем русско-французская, - с поправкой, конечно, на масштабы. Один наступал по всем фронтам, другой - преимущественно защищался.

- Понасенков выложил на своем канале несколько видео, в которых публично назвал Соколова лжецом и вором, - продолжает Пучков. - Это была не взвешенная научная дискуссия, а просто поливание человека дерьмом.

Закрепившись в интернете, Понасенков приступил к полномасштабным боевым действиям. Соколов жаловался Пучкову, что к дверям его квартиры подбрасывали дохлых крыс, звонили и писали с угрозами убить и искалечить, писали на стенах гадости. Понасенков, в свою очередь, жаловался на угрозы, которые приходили на телефон к нему: от «заткни пасть, урод» до «помни, что вода в Неве холодная!» Время шло, противостояние набирало обороты. В том же 2018 году на открытой лекции Соколова один из студентов, потрясая книгой Понасенкова, спросил у доцента, не стыдно ли ему вообще преподавать в вузе, украв чужие мысли. Вскоре двое крепких молодых людей вытолкали парня прочь. Позже студент заявил, что его «колотили по спине» и «разодрали руку в кровь». Выяснилось, что те самые молодцы, которые вывели слушателя из аудитории, - это друзья доцента. В СПбГУ собирали этическую комиссию по данному поводу, но все произошедшее было объявлено «заранее подготовленной акцией против Соколова». Преподаватель отделался дисциплинарным взысканием.

Сир = так обращались к Соколову его юные поклонницы.Фото: YouTube

ДВА СУДА

В новом, 2019 году война двух ученых дошла до пика.

- В конце концов Олег подал на Понасенкова в суд, - продолжает Пучков. - И две недели назад суд постановил: никакого плагиата он не совершал и ничего у своего оппонента не воровал. И присудил Соколову моральную компенсацию в 175 тысяч рублей. В ответ на это Понасенков тоже немедленно подал в суд. Предметом иска стало то, что Соколов как-то в сердцах назвал его «подонком» и «негодяем». И… тоже выиграл. И тоже получил компенсацию - только на этот раз не 175 тысяч, а всего 10. Эта война могла бы длиться еще долго, но 7 ноября она закончилась, судя по всему, раз и навсегда неожиданным и страшным образом. Соколов убил и расчленил Настю Ещенко. Теперь защитники утверждают, что, мол, это Понасенков его довел до нервного срыва. Но они в явном меньшинстве, поскольку оправдать чудовищное убийство невозможно ничем.

На заседании суда, где ему избирали меру пресечения, ученый выглядел жалко.Фото: Артем КИЛЬКИН

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Зачем Соколову была нужна охрана? Один из реконструкторов, в конце 90-х - первой половине 2000 годов плотно изучавший эпоху Наполеоновских войн в России, рассказал нам о своем опыте общения с Олегом Соколовым, которого в этой тусовке называли Сиром.

reconstitution Borodino TF1 1988.reportage de TF1 sur la reconstitution de la bataille de Borodino en URSS en 1988 et sur les reenactors russes avec Oleg Sokolov bien sur ! la reconstitution historique en russie avant la chute du mur ! (qualit tr s moyenne d sol ) french Tv on Borodino reenactment in USSR in 1988, russian reenactors before the fall of the eastern block ! (sorry for poor quality)

- Чего у него не отнять - он был реально глубоким специалистом и харизматичным человеком. Прекрасный оратор, умел зажечь людей. Вокруг него всегда клубились поклонники обоего пола. Мужчины, попавшие под обаяние его знаний. И дамы (если можно так называть весьма молодых девушек), смотревшие с обожанием.

Первое интервью с Олегом Соколовым в изоляторе МВД.

Но он не церемонился ни с теми, ни с другими. Было впечатление, что он не разделяет, где вымышленный мир, в котором Олег Соколов - император, способный казнить и миловать. А где реконструкция закончилась - и началась будничная жизнь.

Дома у Соколова было, как в музее. Фото: Михаил Бугаев

Однажды в поездке на одну из реконструкций в Европу Сир забыл в чемодане какую-то деталь амуниции. Но не спешить же императору за багажом?! Он отправил любимую женщину, причем сопроводив это матерной тирадой и пинком для ускорения: «А ну, мать-перемать, быстро принесла сюда чемодан!» Все просто остолбенели. А «императрица» ничего, сбегала и все притащила. Видимо, ей было не привыкать к такому обращению. Но, поскольку вздорный нрав он проявлял и с мужчинами, за что бывал бит, на исторических мероприятиях его всегда сопровождали клевреты-охранники: крепкие молодые мужчины из числа ближних сподвижников. Вероятно, им льстило, что сам Сир так близко. А может, они получали и какие-то материальные бонусы: поездки за границу на мероприятия, приглашения на коммерческие выступления - не знаю. Но во время конфликтов Соколов, чувствуя угрозу, обычно кричал: «Мои вассалы, ко мне!», и они вступались за своего кумира. Правда, на одном из средневековых фестивалей, когда Сир повздорил с одним из рыцарей и тот двинул ему, «вассалы», несмотря на призывы «императора», не стали тягаться с закованными в железо средневековцами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743376" frameborder="0"></iframe> За год до трагедии: В Сеть попало видео с бала, где вальсируют доцент Соколов и его любимая студентка Анастасия Ещенко.

Одно время Соколов, кажется, даже пользовался услугами реальных нанятых охранников. Но было это давно, еще во время их теплой дружбы с Виктором Батуриным. И, возможно, по каким-то конкретным поводам, о которых мне ничего неизвестно.

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