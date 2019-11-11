Рыдал, бился головой об стену: Доцент СПбГУ Соколов в суде устроил истерику и сказал, почему убил любовницу

Десятки журналистов несколько часов дежурили сегодня в Октябрьском суде Петербурга, куда должны были доставить подозреваемого в жутком убийстве 24-летней Анастасии Ещенко Олега Соколова. И вот в серый коридор конвой выводит достаточно высокого, пожилого мужчину в ярком свитере. Соколов игнорирует все вопросы СМИ, заходит в клетку, потупив взгляд. Адвокат Соколова шепотом переговаривается с подзащитным и просит сделать заседание закрытым, но судья тут же отклоняет его просьбу. Журналисты в зале остаются, но вот снимать видео не разрешают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743122" frameborder="0"></iframe> "Был человеком авторитарным" - студент СПбГУ о признавшемся в убийстве ученицы доценте.

Тогда адвокат просит снова - на время следствия отправить Соколова под домашний арест, поясняя, что тот раскаивается, сотрудничает с оперативниками и вообще болеет. Действительно, выяснилось, что к 63 годам у Соколова есть ряд хронических проблем. Например, гайморит и инфаркт, который он перенес некоторое время назад. От происходящего Соколов начинает заводиться. Все эти подробности, которые озвучивает судья, словно начинают сводить его с ума. И тут неожиданно он хватается за голову и начинает биться об стену. Раздается рев.

Преподаватель (крайний справа) не скрывал своих отношений со студенткой (девушка рядом)Фото: СОЦСЕТИ

Когда-то видного историка, фанатеющего от Франции и Наполеона, увлекающегося военно-историческими реконструкциями, старинным оружием и... молоденькими девушками не узнать. Соколов захлебывается слезами, продолжая громко биться от стенку клетки, а потом мгновенно замирает и приказным тоном сказал судье:

- Продолжайте работать!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743138" frameborder="0"></iframe> Доцент СПбГУ Соколов, подозреваемый в убийстве студентки, расплакался в зале суда.Роман ЛЯЛИН

Но хватило его не надолго. после того, как судья озвучила, что с Ещенко они жили пять лет, а в октябре вместе ездили в Париж, Соколов снова раскис. Добавил, что раскаивается, Настю любил и не против, если его возьмут под стражу. Объясняет, что под домашним арестом может покончить с собой.

Соколов предупредил суд, что не оставит попытки суицида.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Причина убийства какая была? - спрашивает суд.

- Мы очень сильно хотели пожениться. Жить счастливо. Но ее в последнее время начали бесить мои дети. Начали происходить какие-то изменения. Она стала агрессивно реагировать на детей, я встретил с цветами, с шампанским. Это ведьма страшная. Дальше случилось несчастье. Я не видел такого потока агрессии. Она напала с ножом. Я не понимаю, как это могло быть. Девушка-идеал превратилась в существо из страшной сказки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743130" frameborder="0"></iframe> Видео из зала суда, где выбирают меру пресечения историку Олегу Соколову.

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