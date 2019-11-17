2019-11-17T14:17:59+03:00
Происшествия

«Фонтан кипятка хлещет во дворе»: В Петербурге горожане не могут выйти из дома из-за прорыва трубы с горячей водой

Одна отчаянная женщина бросилась в воду спасать свой BMW [видео]
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Фонтан затопил весь двор Фото: Светлана СмирноваФонтан затопил весь двор Фото: Светлана Смирнова
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В Петербурге из-за коммунальной аварии двор на Витебском проспекте превратился в настоящий гейзер. Из-за прорыва трубы из люка стала хлестать горячая вода. Фонтан кипятнка заливал улицы и машины. Прохожие опасаются, что под него могут попасть дети и ошпариться. Ведь рядом находятся школа и детский сад. Да и взрослые не решались выйти на улицу из-за ЧП.

- Хотела я, значит, сходить в парикмахерскую, - рассказывает жительница двора Светлана. - Но что-то перехотела. Пока только МЧС бегает. Кипяток хлещет минут 30. Отчаянная женщина залезла в это и успела забрать свой БМВ. Остальные владельцы авто стоят, грустят на расстоянии.

К слову, сейчас с коммунальной аварией уже справились. Люди, к счастью, не пострадали. А вот владельцам машин нужно подсчитывать ущерб.

- Сейчас все ликвидировали, - добавила "КП-Петербург" Светлана. - Залито 11 машин. Около двух подъездов эта лужа была. Из дома не могли выйти.

На месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб, которые выясняют причины утечки. О перекрытии горячей воды в ближайших домах пока не сообщается. Но жители двора опасаются, что останутся без нее.

В Петербурге фонтан кипятка залил двор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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