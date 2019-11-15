Одно из самых приятных воспоминаний детства – домашняя выпечка, приготовленная заботливыми руками близких. Пирожки с начинкой, орешки со сгущенкой, вафельные трубочки... Помните эти тяжелые советские вафельницы, которые в умелых руках творили настоящие чудеса?

Впрочем, для тех, кто хочет вспомнить вкус детства и полакомиться домашними вафлями, есть современные электровафельницы. Со времен наших бабушек они стали более компактными, легкими и удобными в использовании, но по своей сути остались все теми же вафельницами с одной функцией. На рынке есть и более многофункциональные приборы, например, вафельницы с 2-3 сменными панелями, которые позволяют приготовить вафли разной толщины и из разного теста. Но сколько существует других замечательных домашних рецептов – это и орешки со сгущенкой, и кексы, и пончики, и пирожные с кремом. Или, например, горячие бутерброды, которые в 90-е годы было популярно делать в ростере. Современные вафельницы, пусть даже и с расширенными возможностями, не могут справиться с таким разнообразием. Рано или поздно, одни и те же блюда приедаются, и прибор убирается в дальний угол шкафа.

Конечно, существуют и специальные кексницы, пончик-мейкеры, сэндвичницы и другие моноприборы. С другой стороны, представьте, сколько всего пришлось бы разместить на одной кухне, чтобы готовить столько разных блюд? А что, если мы скажем вам – всего один?

На самом деле, такой прибор существует, и называется он Мультипекарь.

Орешки со сгущенкой, вафли и кексы: Мультипекарь умеет все. Фото предоставлено компанией REDMOND.

Внешне Мультипекарь похож на обычную вафельницу, но он не так прост, как кажется. Специально для него было разработано 40 сменных панелей, на которых можно приготовить практически все, что душа пожелает. Если вы сладкоежка, с Мультипекарем вы сможете приготовить венские вафли и вафельные рожки, орешки со сгущенкой, пончики, печенье, пряники и многое другое. И это далеко не все – возможности прибора не ограничиваются лишь сладкой выпечкой. Есть панели и для закусок – сосисок в тесте, пирогов с начинкой, сэндвичей, сырных кренделей, пиццы и блюд на гриле. Сменные панели вы можете приобрести, руководствуясь личными предпочтениями и вкусами. Вам не придется загромождать кухню ненужными принадлежностями, а Мультипекарь не будет пылиться в шкафу – ведь вы подбираете такую комплектацию, которая пригодится вам каждый день.

Мультипекарь экономит время

Прибор максимально прост в обращении. Панели устанавливаются и снимаются легким движением руки, с этим справится даже ребенок.

Блюда в Мультипекаре готовятся быстро, поэтому если к вам внезапно нагрянули гости, вы сможете за 15-20 минут приготовить вкусные закуски на стол. Или, например, утром, когда каждая минута на счету, можно оперативно приготовить завтрак с пылу с жару. После приготовления сменные панели легко отмываются даже в холодной воде. Никакого замачивания и долгой очистки не требуется – к антипригарному покрытию еда не пристает.

Мультипекарь помогает готовить полезную еду

В вашей выпечке не будет красителей, загустителей, консервантов и других промышленных добавок, которые присутствуют в магазинной продукции. Состав ваших блюд определяете вы сами.

Несмотря на традиционное мнение о том, что выпечка не укладывается в концепцию здорового питания, с помощью Мультипекаря вполне можно приготовить полезные блюда. Например, испечь печенье из овсяной муки, запеканку из творога, морковные вафли, сделать выпечку с фруктами, без сахара и лишнего жира. Аллергики могут готовить блюда без орехов, молока или глютена.

Благодаря специальному антипригарному покрытию панелей, можно практически отказаться от использования масла, не опасаясь, что еда пригорит. Блюда, приготовленные с минимумом масла, гораздо полезнее обычных.

Мультипекарь развивает

Может быть, и ваши дети когда-нибудь с ностальгией будут вспоминать, как здорово было всей семьей заниматься выпечкой на разных панельках Мультипекаря. Тем более, для детей выпущена целая серия обучающих панелей. Панели с буквами бывают двух видов – алфавитные для изучения букв, и со словами – после выпекания отдельных буковок, ребенок может попытаться сложить из них слово. Печенье, изготовленное на арифметических панельках с цифрами, помогает решать простые примеры на сложение и вычитание, а потом его можно с удовольствием съесть.

Для детей выпущена целая серия обучающих панелей. Фото предоставлено компанией REDMOND.

Мультипекарь дружит с гаджетами

Умный Мультипекарь внесет в вашу жизнь современные технологии. Прибором можно управлять прямо со смартфона или планшета. С помощью приложения Ready for Sky можно запустить выпекание блюда в 1 клик, подогреть уже готовый продукт или настроить отложенный старт прибора. Интерактивная книга рецептов поможет с легкостью приготовить любое блюдо даже тем, кто неуверенно чувствует себя в роли повара.

Мультипекарь с более чем 40 сменными панелями представляет бренд REDMOND. Прибор можно приобрести в различной комплектации – с 1, 3, 6 панелями, или базу без панелей, которую можно дополнить по вашему выбору. Сменные панели на ваш вкус и в любых комбинациях – можно подобрать на официальном сайте или в сети фирменных магазинов. Консультанты REDMOND дадут полноценную консультацию о всех возможностях Мультипекаря и помогут подобрать комплектацию специально для вас.

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