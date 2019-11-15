2019-11-15T14:46:32+03:00
Происшествия

В бронежилете и каске: Историка Соколова привезли в квартиру на Мойку, чтобы он показал, как расчленял студентку Ещенко

В Петербурге начался следственный эксперимент с обвиняемым в жестоком убийстве аспирантки
Роман ЛЯЛИНСтепан СТЕПАНОВ
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Соколова в бронежилете и каске привезли на Мойку на следственный эксперимент.Соколова в бронежилете и каске привезли на Мойку на следственный эксперимент.Фото: Степан СТЕПАНОВ
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На набережной Мойки у дома 82 снова полно полиции. Сегодня сюда привезли обвиняемого в жестоком убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, чтобы он показал, как 7 ноября с ней расправился. Это первый следственный эксперимент со дня трагедии. Олег Соколов решил не молчать и отказался от возможности не свидетельствовать против себя. Соколов активно дает показания следователям и даже приехал на реку Мойку, чтобы восстановить картину того рокового дня.

Автозак подъехал аккурат к парадной, из которой в ночь на 9 ноября 63-летний Олег Соколов по частям выносил останки Ещенко, чтобы скрыть улики.

Соколова выводят из автозака в каске. Фото: стоп-кадр с видео 78 канала.

Соколова выводят из автозака в каске. Фото: стоп-кадр с видео 78 канала.

На первом заседании суда по избранию меры пресечения (в итоге Соколова отправили под арест до 9 января 2020 года, - примеч.Ред.), обвиняемый устроил шоу со слезами и просил, чтобы его не отправляли под домашний арест, намекая, что покончит с собой.

В Петербурге на Мойке прошел следственный эксперимент с участием доцента СПбГУ Соколовым.Олег ЗОЛОТО

Мысли о самоубийстве, видимо, до сих пор не покидают престарелого героя-любовника. Когда конвой доставил Соколова на следственный эксперимент, все ахнули, увидев расчленителя.

Мало того, что на нем были наручники, так еще каска на голове, бронежилет на теле. К чему такие меры безопасности - мы узнали у эксперта.

24-летняя Анастасия Ещенко, по словам ее друзей, любила Соколова искренне и честно - и ради него даже занялась нелюбимой научной темой. Фото: СОЦСЕТИ

24-летняя Анастасия Ещенко, по словам ее друзей, любила Соколова искренне и честно - и ради него даже занялась нелюбимой научной темой.Фото: СОЦСЕТИ

- За все время своей работы я впервые о таком слышу, - удивился Сергей Мельников, который 20 лет проработал в МВД и в его подчинении как раз было охранно-конвойное подразделение. - Судя по всему, сделано это, чтобы избежать самосуда. Видимо, полицейские решили, что есть такая угроза. Чем-то другим объяснить это нельзя.

Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в убийстве студентки, выбрасывает в Мойку останки девушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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