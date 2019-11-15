2019-11-15T15:25:57+03:00
Спорт

«Ягуар» экс-игрока петербургского СКА из-за дорожного конфликта сжег байкер-рецидивист

Обиженный мотоциклист выследил, где паркуется бывший хоккеист и ночью подпалил иномарку
Петр КИБЕР
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Автомобиль Пахрудина Гимбатова сжег агрессивный байкер.Автомобиль Пахрудина Гимбатова сжег агрессивный байкер.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ровно месяц понадобился петербургским полицейским, чтобы найти злоумышленника, который 13 октября сжег иномарку бывшего игрока СКА Пахрудина Гимбатова. Причиной, по которой сгорел «Ягуар» экс-хоккеиста, стал дорожный конфликт.

- 13 ноября был задержан мужчина 1971 года рождения, который изобличен в том, что на почве инцидента с потерпевшим, заранее установил время и место парковки а/м «Ягуар», купил бензин, перелил его в пластиковую бутылку и на мотоцикле приехал к месту стоянки, где совершил поджог, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Облитая бензином иномарка вспыхнула моментально. Примчавшиеся на место пожарные успели потушить огонь, но моторный отсек премиального «Ягуара» выгорел полностью. Свои потери Пахрудин Гимбатов оценил в 1,4 миллиона рублей.

Найти поджигателя помогли камеры видеонаблюдения. а также рассказ самого потерпевшего. В итоге злоумышленника нашли.

Личность обидчивого байкера оказалась достаточно интересной. Кроме того, что он официально безработный и владеет не самым дешевым мотоциклом марки «Кавасаки», мужчина оказался неоднократно судим.

При этом первый срок рецидивист получил еще при СССР, а всего за последние 30 лет он семь раз становился фигурантом уголовных дел, в том числе за изнасилование и, неоднократно, за кражи.

Теперь , за умышленное уничтожение чужого имущества, мужчине грозит новый срок. До суда поджигатель останется под подпиской о невыезде.

Справка «КП»:

Пахрудин Гимбатов - воспитанник петербургского хоккея. За СКА он сыграл всего несколько игр в сезоне 2006 года, а в КХЛ больше известен по выступлениям за череповецкую «Северсталь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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